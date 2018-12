Novara Casalmaggiore streaming video Rai | i precedenti sorridono alle piemontesi | volley

Volley femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Casalmaggiore sconfigge Busto Arsizio. Novara Campione d’Inverno! : Casalmaggiore ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-19; 25-16; 13-25; 26-24) nel match che ha chiuso la 12^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze in rosa si sono imposte nell’attesissimo derby lombardo, rafforzando così il quinto posto in classifica e portandosi a solo una lunghezza dalle Farfalle e a due punti dall’accoppiata Scandicci-Conegliano che divide il secondo posto. Busto Arsizio ha fallito ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : sesta giornata. Novara nuova capolista - Casalmaggiore crolla a Scandicci : Novara è la nuova capolista della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile in attesa del posticipo di domani tra Busto Arsizio e Firenze dove le Farfalle, in caso di successo, si riprenderebbero la vetta solitaria della classifica. Questo è il verdetto più importante del pomeriggio riservato alla sesta giornata del massimo campionato. Le piemontesi, infatti, sconfiggono Filottrano per 3-1 e approfittano al meglio del netto ko dell’ormai ex ...