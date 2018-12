2018 di Motori - da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn. Un anno tra nuove regole - addii e bufere giudiziarie : I motori sono finiti anche sotto i riflettori della cronaca, a causa del primo incidente mortale provocato da un'auto di Uber in modalità autonoma in Usa a marzo, che comunque non ha inciso sul via ...

2018 di Motori - da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn. Un anno tra nuove regole - addii e bufere giudiziarie : ROMA - Scandali giudiziari, lutti, acquisizioni, cessioni, cambi di strategie e nuove normative che hanno sconvolto il settore. È stato un anno controverso, per il mondo dell'auto, quello...

Motor Legend Festival : dal 26 al 28 aprile 2019 - tre giorni di festa dei Motori al Misano World Circuit : Torna Motor Legend Festival! Dal 26 al 28 aprile 2019, un viaggio tra passato, presente e futuro a due e quattro ruote. Al Misano World Circuit 3 giorni di festa dei Motori: nuova, importante location e tante, accattivanti novità Misano Adriatico. Sarà ancora Motor Legend Festival nel 2019. Dopo il successo della edizione del debutto, torna l’evento che, lo scorso anno, ha subito attirato l’attenzione internazionale, per i suoi contenuti ...

Costo Patente B 2019 : costi rinnovo - Motorizzazione - autoscuola - teoria ed esame pratico : Oggi parleremo di quanto costi prendere e rinnovare la Patente B, tramite l’esame di teoria e l’esame pratico, in motorizzazione e presso un’autoscuola. Costo Patente B: teoria ed esame pratico In Italia la Patente B è quella che serve per guidare la macchina e tanti altri mezzi di trasporto come ad esempio il motorino. Il raggiungimento dei 18 anni consente ai ragazzi di potersi sottoporre all’esame di guida. Per conseguirla è necessario ...

AppScooter è il Motorino elettrico più tecnologico del mondo : L'elettrico ormai sta prendendo molto piede sul mercato dei motori in tutto il mondo e in Europa. È un'alternativa alle motorizzazioni classiche a combustione e permette di risparmiare sul costo del ...

ProMotori finanziari - i continui cambi di casacca convengono. Tanto paga il cliente : Il consulente finanziario (già noto come promotore finanziario) è un libero professionista per la vendita “fuori sede” di prodotti finanziari e con un rapporto monomandatario con una banca. Il loro centro d’affari è la costruzione di un portafoglio clienti cui offrire prodotti d’investimento della casa madre (banca). Sono circa 22.000 i cf operativi nelle reti e gestiscono circa 518 miliardi di euro di oltre 4 milioni di clienti. Il portafoglio ...

'Patenti facili' : a Verona in manette funzionario della Motorizzazione e titolare di autoscuola : 'Patenti facili' a Verona: in manette, un funzionario della Motorizzazione Civile ed il titolare di una nota autoscuola, 22 le persone denunciate. Le indagini sono scaturite da due distinte ...

BepiColombo accende i Motori : iniziata la traversata del Sistema Solare interno - durerà 7 anni : Dopo un meticoloso test dei suoi populsori, il 17 dicembre BepiColombo ha acceso i motori, iniziando così la sua traversata del Sistema Solare interno, che durerà poco più di sette anni. Il viaggio della sonda coprirà in tutto 9 miliardi di chilometri, nel corso dei quali BepiColombo effettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, due di Venere e infine sei di Mercurio, il suo obiettivo planetario. Per poter ottenere questo risultato, la missione ...

Costo Patente A : stima del prezzo da pagare tra scuola guida - tasse Motorizzazione ed esame pratico : Cerchiamo di fare una stima approssimativa dei costi da sostenere per conseguire la Patente A, considerando il prezzo da pagare tra scuola guida, tasse, motorizzazione ed esame pratico. Costo per ottenere la Patente A: stima del prezzo da pagare Per guidare i mezzi di trasporto la legge ha previsto nel nostro Paese il conseguimento delle patenti di guida suddivise per categorie. Con la Patente A si possono guidare, a partire dai 21 anni, ...

I Motori nel Natale Sky Sport - tanti speciali per rivivere la stagione 2018 MotoGP e F1 : I Motori scaldano il Natale di Sky Sport: per tutti gli appassionati, tanti speciali per rivivere le emozioni della stagione 2018 di MotoGP e Formula 1 sui canali 207 e 208 e anche su Sky On Demand. SKY Sport MotoGP - Il 23 dicembre, alle 19 su Sky Sport MotoGP (e anche nella sezione “primissime” di Sky On Demand), tutti in pista con Valentino Rossi per La 100 km dei campioni. Le porte del Ranch del Dottore si...

Motorini elettrici - bonus fino a 3mila euro : L'ecotassa resta, ma nel mirino finiscono le auto di lusso e i suv, salve le utilitarie: saranno tassate soltanto le auto con emissioni di Co2 superiori ai 160 g/km, mentre vengono confermate le ...