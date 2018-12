Manovra | sarà pioggia di tasse | chi paga davvero di più

Conte : «Non è una Manovra scritta dall’Ue - non ci saranno più tasse per i cittadini» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese». E poi spiega: «Non è vero che la manovra è stata scritta da Bruxelles»

Manovra - "Crescita rivista all'1% Ma scommetto che sarà robusta" : Il discorso di fine anno di Giuseppe Conte: "Manovra populista perché coerente con gli impegni presi. Facciamo tutto alla luce del sole. Incontrerò i cittadini con onori capi di Stato" Segui su affaritaliani.it

Manovra - "crescita rivista all'1% Scommetto che sarà robusta" : Il discorso di fine anno di Giuseppe Conte: "Manovra populista perché coerente con gli impegni presi. Facciamo tutto alla luce del sole. Incontrerò i cittadini con onori capi di Stato" Segui su affaritaliani.it

Manovra - la chiamano ‘finanziaria del popolo’. Nel senso che a pagarla saranno i cittadini : Come direbbe Crozza nella sua perfetta imitazione di Di Maio, prima di tutto auguri. Auguri per queste feste ma soprattutto per gli effetti di questa finanziaria del popolo, nel senso che verrà pagata dai cittadini. Bisognerebbe smettere di fare i tifosi e analizzare i numeri e i provvedimenti inseriti nel maxi emendamento per il bilancio dello Stato anno 2019. Dopo mesi e buffonate contro l’Europa e contro tutti quelli che facevano ...

Manovra - Di Maio : 'Norma Ires per enti no-profit sarà cambiata' : Difende il provvedimento, invece, il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli: "Non tassiamo la beneficenza ma quella parte di terzo settore che fa utile".

Manovra - Di Maio : norma Ires sarà cambiata al più presto : Roma, 27 dic., askanews, - La norma della Manovra cha aumenta l'Ires sul terzo settore sarà 'cambiata nel primo provvedimento utile' dal Governo. Lo ha annunciato il vicepremier M5s Luigi Di Maio, in ...

Manovra - non ci sarà l'audizione di Tria in commissione : Roma, 27 dic., askanews, - Nessuna audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef. La richiesta della presenza del ministro nell'ambito dei ...

Manovra - Di Maio : “L’aumento dell’Ires per gli enti no profit va cambiato - sarà fatto nel primo provvedimento utile” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit “va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli”. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, che ha spiegato che la norma non può essere cambiata subito in Manovra perché si rischia “l’esercizio provvisorio”, ma si interverrà ...

Manovra - non ci sarà l'audizione di Tria in commissione : Roma, 27 dic., askanews, - Nessuna audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef. La richiesta della presenza del ministro nell'ambito dei ...

Manovra - tre giorni per l'ok al fotofinish (ma non ci saranno sorprese) : Dopo il varo del Senato alla vigilia di Natale, da quest'oggi la Manovra passa all'esame della commissione Bilancio della...

Manovra 2019 - decreto pensioni sarà approvato tra il 10 e 12 gennaio - : Il sottosegretario al Lavoro Durigon annuncia le date del dl. Tra le norme la cosiddetta quota 100, la proroga dell'Ape sociale e opzione donna. Spunta anche il ritorno del consiglio di ...

Manovra - Durigon : "Decreto pensioni entro il 12 gennaio". Di Maio : "Web tax non sarà punitiva" : MILANO - ll decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le ...

M5S - Senatrice L'Abbate su Manovra : "Sarà una svolta per il nostro Paese" : ... l'istituzione di ricerche tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile presso Taranto, per studi su tecnologie pulite, fonti energetiche rinnovabili, nuovi materiali, economia circolare'. '...

“Sarà la Lega a pagare il conto più salato della Manovra” - dice Ricolfi : A seguire il filo del ragionamento di Luca Ricolfi, al termine delle montagne russe sulla legge di Bilancio la partita economica presenterà il conto più salato alla Lega di Matteo Salvini. “Le perdite di questi mesi, presto o tardi, produrranno effetti tangibili nelle tasche degli italiani, e la rec