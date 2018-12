Arriva la fattura elettronica Chi deve usarla e cosa cambia

Fisco - e-fattura 2019 : Arriva il manuale di utilizzo : Teleborsa, - arriva un manuale d'uso per la e-fattura , un prontuario utile a professionisti ed imprese che dovranno servirsi della nuova modalità di fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo ...

Fisco - e-fattura 2019 : Arriva il manuale di utilizzo : arriva un manuale d'uso per la e-fattura , un prontuario utile a professionisti ed imprese che dovranno servirsi della nuova modalità di fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo gennaio del ...

Fattura elettronica - come Arrivare preparati in 10 mosse : (Foto: istock) Cinque milioni di contribuenti dovranno cambiare le proprie abitudini a partire dal primo gennaio 2019. La cara e vecchia Fattura si fa per tutti digitale. Chi versa l’imposta sul valore aggiunto dovrà imparare a gestire la Fattura elettronica per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni. La speranza del legislatore è duplice: snellire le procedure e combattere l’evasione fiscale. L’Iva non pagata incide ...

Delega fattura elettronica - Arrivano i moduli e le istruzioni di Agenzia delle Entrate : L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito i moduli per la Delega della fattura elettronica. La comunicazione contenente i modelli riporta, inoltre, le istruzioni per il loro conferimento e le modalita' per l’invio all’Agenzia. Con la pubblicazione dei moduli e delle relative istruzioni, si avvia a conclusione il processo di avvio della fatturazione elettronica [VIDEO] che, ricordiamo, diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutte ...