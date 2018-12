Da Sydney a Melbourne in meno di 40 minuti | un Hyperloop a oltre 1 220km h per un sistema

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) I pendolari potrebbero presto viaggiare dao viceversa indi 40in un nuovo tunnel ad altissima velocità. La “capsula” neldel tunnel viaggerà da Adelaide a Brisbane a 1.223km/h e attraverserà le città più importanti lungo il suo percorso. Viaggiare da Adelaide ao daa Brisbane richiederebbe poco più di 30. Un viaggio daa Canberra dovrebbe impiegare 23, mentre da Canberra asolo 14Ildi trasporto futuristico comprende capsule che possono trasportare circa 38 passeggeri e che levitano magneticamente in un tunnel poggiato su piloni, al suolo o nel sottosuolo. La pressione dell’aria viene abbassata quasi a zero per ridurre l’attrito e permettere alla capsula di muoversi ad alta velocità. L’interosarebbe alimentato anche ad energia solare, riducendo i costi. Il...