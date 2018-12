Calendario Mondiali ciclismo 2019 | data | programma e orari Il percorso ai raggi X

Beach volley - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Ci sono i Mondiali ad Amburgo a fine giugno : Mondiali ad Amburgo a cavallo tra giugno e luglio, Europei a Mosca ad agosto, finale del World Tour al Foro Italico di Roma a settembre: sono questi i momenti clou della stagione 2019 del Beach volley, che formalmente è già iniziata, ma che vivrà tra maggio e settembre la sua fase calda, con tanti punti da distribuire in chiave qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Le altre date da segnare sul calendario sono a metà luglio per il Major Series di ...

Pattinaggio artistico - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv : Dal 20 al 24 marzo 2019 la Super Arena situata nella prefettura di Saitama (Giappone) ospiterà i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, a cinque anni di distanza dalla celebre edizione post olimpica del 2014 che ha visto trionfare Anna Cappellini e Luca Lanotte. A rappresentare i nostri colori nella competizione più importante di tutta la stagione ci saranno certamente Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène Guignard-Marco Fabbri, ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il Calendario e le date. Programma - orari e tv delle gare di sci di fondo - salto e combinata nordica : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda le gare di fondo, ci sarà anche RaiSport+HD a rasmettere in tv con RaiPlay che provvederà alla diretta ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : il Calendario e le date. Programma - orari e tv : Mancano appena 39 giorni e sarà tempo dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia. La località scandinava ospiterà (dal 4 al 17 febbraio 2019) per la terza volta la competizione iridata e rappresenterà il massimo appuntamento stagionale per il Circo Bianco. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il calendario completo delle due settimane di gare (con il consueto inizio dedicato alle discipline veloci) e come si potranno seguire in tv e ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Freccette - Mondiali 2018 : il Calendario completo. Date - programma - orari e come vederli in tv e streaming. Finale il 1° gennaio 2019 : Signore e signori lo spettacolo dei darts sta per iniziare. Oggi prende il via il Mondiale 2019 di Freccette presso l’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). I turni preliminari saranno il primo ostacolo da superare per i concorrenti prima di arrivare alla Finale che si disputerà come da tradizione a Capodanno. Martedì 1° gennaio conosceremo chi sarà il nuovo re di questa specialità che potrà godersi anche un ricco assegno di 500mila ...

