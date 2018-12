Ancelotti e Pippo Inzaghi | storia di un amore tecnico infinito

ilnapolista

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Un rapporto speciale Intervenendo oggi in conferenza stampa, Filippoha presentato così la sfida con Carlo: «Sarà strano affrontarlo dalla panchina. È difficile spiegare a parole il rapporto che mi lega a lui».La sera prima di Milan-Liverpool, finale di Champions League 2006/2007 – era la rivincita di Atene 2005, quando il Liverpool di Benitez rimontò tre reti ai rossoneri -, Galliani consigliò al suo allenatoredi schierare Gilardino come prima punta. La risposta diè perentoria: «No, gioca». È un aneddoto che mister Carlo racconta in uno dei suoi libri, più volte ha fatto capolino nelle sue interviste. È esplicativo rispetto all’importanza e all’impatto disulla carriera dell’allenatore emiliano. Non è solo una questione di gol decisivi – come i due segnati all’indomani del suggerimento di ...