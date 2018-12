Tennis | Federer pronto a stupire ancora | “Spero in un grande 2019”

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Massu : 'Federer non gioca per soldi - ma per fare la storia del Tennis' : ' Ci sono cose che funzionano, cose che non funzionano così bene e altre che si possono tentare ' ha infatti dichiarato l'ex numero 9 del mondo. ' Ogni sport evolve . Accade nel calcio, per esempio. ...

Tennis : Roger Federer al Roland Garros 2019? Dipenderà come reagirà il suo fisico nei Masters1000 americani : Roger Federer e il Roland Garros, un amore che non è mai stato dimenticato. Un rapporto da sempre complicato quello dello svizzero con la terra rossa, vuoi per un Rafael Nadal dominante su questa superficie e vuoi perché il suo gioco ha sempre fatto fatica ad adattarsi completamente allo Slam parigino, anche se nel 2009 il trionfo arrivò battendo il giustiziere di Rafa, ovvero lo svedese Robin Söderling. Sono tre anni ormai che l’elvetico ...

Tennis – Del Potro e i discorsi con i Fab Four : “con Federer parliamo di calcio - con Djokovic delle nostre paure” : Juan Martin Del Potro ha svelato alcuni particolari del suo rapporto con i Fab Four, soffermandosi in particolar modo sulle sue discussioni con Federer e Djokovic Juan Martin Del Potro ha spesso occupato, quando nella sua carriera gli infortuni non lo hanno limitato, uno degli spazi a ridosso o ‘in mezzo’ ai Fab Four. In una recente intervista l’argentino ha spiegato il suo rapporto con i grandi nomi del Tennis, rivelando ...

Tennis – “Ecco perchè Darren Cahill si è rifiutato di allenare Federer” - il retroscena firmato Tony Godsick : Darren Cahill si è rifiutato di fare da coach a Roger Federer: il manager del Tennista svizzero svela il motivo dietro tale rifiuto Nella sua brillante carriera di coach, Darren Cahill ha allenato campioni ATP come Hewitt, Agassi, Murray ma anche stelle WTA come la Ivanovic o l’attuale numero 1 al mondo Simona Halep. Quando però Roger Federer gli ha chiesto di entrare nel suo coaching staff, l’australiano ha declinato ...

Tennis – Courier non ha dubbi : “Djokovic come Federer - a 35 anni potrebbe ancora…” : Jim Courier esalta le doti di Novak Djokovic: l’ex Tennista pensa che Nole, in futuro, possa rientrare da un infortunio in stile Federer e tornare al top anche a 35 anni Il 2018 è stato senza alcun dubbio l’anno di Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso di operarsi al gomito per eliminare il dolore che gli impediva di giocare al massimo delle sue potenzialità, ritornando gradualmente al top della forma, fino a vincere ...

Tennis - Richard Krajicek : “Novak Djokovic è il migliore di sempre non Roger Federer” : Il tema del migliore di sempre è particolarmente ricorrente nel mondo dello sport. I dualismi tra Pelé e Maradona o tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio sono all’ordine del giorno. Ogni epoca ha avuto un campione e il gioco del confronto tra quello che c’è stato prima anima spesso il dibattito. Accade lo stesso nel Tennis in un’epoca molto particolare in cui i campioni di una certa levatura sono ben tre: lo svizzero ...

Tennis - è già 2019 : ecco dove debutteranno Djokovic - Nadal e Federer : Insieme al palermitano, numero 20 del mondo, altri due azzurri: Andreas Seppi e Matteo Berrettini . Ceck sarà la quarta testa di serie del seeding dietro a Djokovic, Thiem e Khachanov.

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Tennis – Carbonell - che schiaffo alla Laver Cup : “appena Federer non giocherà più verrà dimenticata” : Tomas Carbonell attacca la Laver Cup: l’ex Tennista spagnolo sottolinea come il torneo esista solo per la presenza di Federer Tutto pronto per la prossima Laver Cup, il torneo a cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 che raccoglie due coppie di Tennisti di diverse nazioni, fra le quali, campio del calibro di Serena Williams, Alexander Zverev e soprattutto… Roger Federer. Il campione svizzero è il principale ...

Tennis - Hopman Cup : Federer e Serena Willliams giocheranno a Perth il 19 dicembre : Roger Federer e Serena Willliams parteciperanno alla 31ª edizione della Hopman Cup che si disputerà a Perth da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due (20 lo svizzero, 23 la statunitense) saranno le star della 31ª edizione della Hopman Cup, la tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, in programma da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio sul veloce indoor ...

Tennis - Adriano Panatta su Roger Federer : “Il migliore di tutti - l’unico che avrebbe potuto giocare con le racchette di legno” : Quando si parla di Roger Federer si rischia spesso di essere banali. Lo svizzero, che da oltre un decennio continua a caratterizzare il mondo del Tennis, è forse il giocatore che più di altri è riuscito a mettere d’accordo tutti nel complicato connubio tra stile e concretezza. Vincere con genialità non è facile. L’elvetico è stato capace di creare sul campo questo magico mix ed ecco che la folta schiera di tifosi al suo seguito hanno ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams daranno il via alla loro stagione in Australia : Il Tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di ...