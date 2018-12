NUOVO Xiaomi Mi Play | INSTA 360 e tanti altri smartpphone | PC e accessorio in sconto

Xiaomi presenta un NUOVO caricabatterie da auto con tecnologia Quick Charge 3.0 : Xiaomi Mi Car Charger Basic è il nuovo caricabatterie per auto compatibile con la tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm, con due porte USB. L'articolo Xiaomi presenta un nuovo caricabatterie da auto con tecnologia Quick Charge 3.0 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 : in Italia il 9 gennaio/ Grande attesa per il NUOVO smartphone di Pechino : Xiaomi Mi Mix 3: in Italia il 9 gennaio. Grande attesa per il nuovo smartphone di Pechino annunciato nelle scorse ore in via ufficiale

Xiaomi sta per presentare un NUOVO dispositivo sviluppato per un anno - ma non è una doccia : Wang Chun, uno dei co-fondatori di Xiaomi, mostra un'immagine enigmatica di un nuovo prodotto, in fase di sviluppo da un anno.

Xiaomi lancia un NUOVO programma #MiFirst per provare Xiaomi Mi MIX 3 in Italia : Xiaomi Italia lancia un nuovo #MiFirst, che permetterà ad alcuni utenti di testare in anteprima Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi potrebbe aprire sabato un NUOVO Mi Store in Piazza Duomo a Milano : Dopo la conferma ufficiale dell'imminente apertura di due nuovi Mi Store, sembra che ne sarà inaugurato un quindi in Piazza Duomo a Milano

Il NUOVO Xiaomi Black Shark sta arrivando in Europa : Lo Xiaomi Black Shark è il primo smartphone prodotto dalla compagnia esclusivamente dedicato al mondo gaming. La potenza certo non gli manca, al suo interno infatti monta un processore Snapdragon 845 octa core, 6/8Gb di RAM e ben 64/128Gb di memoria interna non espandibili (dipende dalla versione acquistata). Dispone di una batteria da 4000 mAh e uno schermo da 5,99 pollici FullHD per un esperienza di gioco unica. Una particolarità unica è il ...

Xiaomi presenta un NUOVO radiatore intelligente per scaldare il prossimo inverno : Xiaomi presenta un nuovo dispositivo per il riscaldamento della casa, in grado di coprire 20-30 metri quadri, che può essere montato anche a parete.

Prezzo bomba per Xiaomi Mi Band 3 nel NUOVO volantino Esselunga : Esselunga si prepara a lanciare il prossimo volantino, che sarà valido dal 15 al 28 novembre, con molti prodotti a metà Prezzo. Tra questi spicca Xiaomi Mi Band 3, proposta a soli 19,95 euro.

Il NUOVO Xiaomi Mi Mix 3 è già disponibile per essere acquistato... : ... sblocco tramite riconoscimento del volto, sistema a scorrimento per l'accesso alle fotocamere frontali, USB di tipo C Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore darthnewsside Categoria Scienza e ...

Il NUOVO rilevatore della qualità dell'aria di Xiaomi è ufficiale in Cina : misura TVOC - PM2 - 5 - CO2 e altro : È stata ufficializzata in Cina il nuovo Xiaomi Mi Air Detector, strumento per gli ambienti domestici in grado di rilevare la qualità dell'aria

Xiaomi Mi Band 3 riceve un NUOVO aggiornamento con previsioni meteo e maggiori dettagli : Un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Band 3 porta le previsioni meteo per i giorni successivi con dettagli legati alle temperature massime e minime.

Xiaomi Mi Mix 3 : svelato il NUOVO top di gamma che integra fino a 10GB di RAM : E’ da mesi che trapelano indiscrezioni riguardanti il nuovo modello di smartphone Mi Mix, di Xiaomi, la linea di telefoni che ha lanciato la moda dei dispositivi “borderless”, per lasciare maggiore spazio al display riducendo sempre più le cornici. In tal senso la strategia di Xiaomi è quella di seguire la stessa strada dei precedenti modelli, e per questo il nuovo dispositivo presentato oggi non delude di certo. Xiaomi Mi Mix ...

Xiaomi Mi MIX 3 : ecco tutte le caratteristiche del NUOVO border-less di Xiaomi : Per molte settimane abbiamo assistito ad un susseguirsi di leaks e rumors proprio su questo nuovo device e, finalmente, eccoci arrivati alla presentazione ufficiale. Xiaomi ha presentato questa mattina a Pechino il suo nuovissimo top leggi di più...