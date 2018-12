Morta bimba soffocata da boccone

Bimba di 5 anni soffocata da un würstel - Morta dopo 3 giorni di agonia : Non ce l’ha fatta la piccola Matilde, 5 anni: è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse, dopo una passeggiata con mamma, papà e la sorellina di 2 anni alla ricerca di regali. Lunedì scorso la Bimba si trovava in auto con i familiari, quando, avendo fame, ha addentato un rustico e un pezzetto di würstel le è andato di traverso: i genitori si sono precipitati a soccorrerla e hanno tentato ogni manovra per farle espellere il ...

Bimba di 23 mesi Morta nascosta in una valigia : condannati a 6 anni i genitori : È stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo la coppia che in Svizzera aveva lasciato morire la figlioletta di 23 mesi, nascondendo poi il corpicino in una valigia. Il Tribunale distrettuale di ...

Bimba di 10 anni Morta di tumore : lascia tutti i giochi ai bambini poveri : La storia di Giulia, una bambina sarda morta a causa di un tumore, dimostra una volta di più se ce ne fosse bisogno, che il più delle volte sono gli adulti ad imparare dai bambini. Non solo in merito all'atteggiamento da tenere nei confronti della malattia (e che malattia) ma anche di apertura verso il prossimo meno fortunato. La piccola Giulia lottava contro un tumore al cervello da quando aveva 6 anni. E nonostante la sua tenera età era ...

Prima bimba al mondo nata grazie al trapianto di utero di una donatrice Morta : I medici brasiliani hanno annunciato la Prima bambina del mondo nata da una donna che ha ricevuto il trapianto di utero di una donatrice morta. 10 simili tentativi precedenti in Repubblica Ceca, Turchia e USA non sono andati a buon fine. 11 nascite precedenti hanno utilizzato l’utero di una donatrice in vita, solitamente una parente o un’amica. Gli esperti sostengono che utilizzare l’utero di una donatrice deceduta potrebbe dare nuove ...

Bimba prematura Morta in ospedale Rummo a Benevento - avviso di garanzia ai medici : Non avrebbero fornito l'assistenza adeguata e per questo una Bimba, nata prematura il 5 novembre scorso, sarebbe morta nell'ospedale 'Rummo' di Benevento. Il pm della procura sannita Marialia ...

Papà dorme con la figlia di 4 mesi nel lettone : quando si sveglia la bimba è Morta : La tragedia è avvenuta a Burnley, in Regno Unito, nel maggio dello scorso anno. L'inchiesta non è riuscita a stabilire le cause del decesso della piccola Alissa. Ma per l'esperto: “Dormire in un letto normale, anche in un letto matrimoniale, o su due divani come in questo caso, può aumentare i rischi per i bambini".Continua a leggere

Bimba di due mesi Morta in ospedale con diversi lividi : giallo a Catanzaro : I genitori hanno riferito ai medici ed agli investigatori che la bambina si lamentava e piangeva. Riscontrate numerose ecchimosi

E' Morta di fame Amal : la bimba di 7 anni diventata simbolo della guerra in Yemen : "Il mio cuore è spezzato. Amal sorrideva sempre. Ora ho paura per i figli che mi rimangono", ha detto la mamma della piccola al "New York Times" durante la telefonata in cui ha annunciato la morte ...

