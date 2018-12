Manovra | se non la approvassero in tempo? Lo scenario | addio Luigi Di Maio | perché

Manovra - Forza Italia : Camere umiliate - non prenderemo parte al voto : I deputati di Forza Italia in commissione Lavoro alla Camera commentano la legge di Bilancio in via di approvazione. "Siamo stati chiamati ad esaminare per la seconda volta in fretta e furia una legge ...

Manovra - Ufficio parlamentare Bilancio : “È recessiva nel 2020-21. Il prossimo anno pil reale non crescerà dell’1 ma dello 0 - 8” : La Manovra a un passo dall’approvazione è “chiaramente recessiva nel 2020-21, lo dice anche il governo”. È questa la valutazione espressa dall’Ufficio parlamentare di Bilancio durante l’audizione in commissione alla Camera, nel corso della quale il presidente, Giuseppe Pisauro, ha sottolineato anche il “disallineamento” sulla crescita reale tra le stime dell’Upb e quelle del governo nonché ...

Manovra - esame in commissione. Su Ires non profit norma sbagliata - la cambieremo : Oltre che dell'Upb, Pd e Fi hanno chiesto anche udizioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, del Demanio e del direttore generale del Mef, Alessandro Rivera. Le richieste di chiarimenti vanno ...

Manovra - non ci sarà l'audizione di Tria in commissione : Roma, 27 dic., askanews, - Nessuna audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef. La richiesta della presenza del ministro nell'ambito dei ...

Tajani : "Il governo ha sbagliato. La Manovra economica non diminuisce tasse" : 'Sulla manovra il governo ha sbagliato con l'Ue: prima ha fatto la voce grossa, poi una ritirata precipitosa, per tornare con il cappello in mano. Non è così che si ottengono risultati per il Paese'. ...

Manovra - tre giorni per l'ok al fotofinish (ma non ci saranno sorprese) : Dopo il varo del Senato alla vigilia di Natale, da quest'oggi la Manovra passa all'esame della commissione Bilancio della...

De Falco (M5S) non vota la Manovra : 'Governo non ha rispettato Costituzione e Parlamento' : Intervistato dall'Huffingtonpost, il capofila dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, il senatore Gregorio De Falco, ha motivato il suo parere contrario alla votazione della manovra economica, stigmatizzando l'anticostituzionalità sia del metodo che del modo con cui essa è arrivata al Senato. Nel corso dell'intervista, il dissidente grillino ha inoltre esortato il M5S a non appiattirsi sulle idee propugnate dalla Lega sul tema dell'immigrazione, ...

Le polemiche sulla Manovra non sono affatto finite : Infuriano ancora le polemiche sulla manovra e nel frattempo Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a confrontarsi sulle misure cardine per Movimento 5 stelle e Lega. Il primo spiega che il reddito di cittadinanza "dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i ...

Conte difende la Manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Manovra : G.Grillo - non sana abusivi : ANSA, - ROMA, 24 DIC - Il ministro della Salute Giulia Grillo dice "stop alla disinformazione sull'emendamento che salva il posto di lavoro a 20.000 operatori già presenti nelle strutture sanitarie ...

Manovra - Durigon : "Decreto pensioni entro il 12 gennaio". Di Maio : "Web tax non sarà punitiva" : MILANO - ll decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le ...

Perché la Manovra non piace ai sindacati : E ancora gli stessi continuano a esprimere il dissenso dichiarando che la manovra del Governo non tiene conto delle aree deboli del Mezzogiorno e nemmeno dell'economia reale e della competitività. ...