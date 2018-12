Legge di bilancio 2019 | modifiche al Cds e a favore dei disabili

Brunetta (FI) : “Il professor Di Maio non conosce la Legge di bilancio” : Roma- Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, la Radio dell’Università Niccolò Cusano. Il professore ha parlato della manovra finanziaria, oggi in discussione alla Camera. Nei giorni scorsi, di Maio ha accusato Pd e Forza Italia di aver raccontato menzogne sui contenuti della manovra. professor ...

Educatori professionali : i nodi aperti - oltre la Legge di bilancio - 27/12/2018 - : Occorrerebbe creare una interlocuzione continua tra mondo politico, associazioni professionali, associazioni di utenti e delle loro famiglie, enti locali, università, sindacati, forze sociali, enti ...

Legge di bilancio - tutte le misure che riguardano l’auto e i trasporti : La nuova Legge di bilancio, approvata al Senato e che ora attende il via libera definitivo della Camera, accoglie nel suo testo importanti misure per i trasporti e le infrastrutture. Dalle agevolazioni a Genova per gestire la situazione dopo il crollo del ponte Morandi agli incentivi per la nuova mobilità elettrica, le novità sono tante e riguarderanno anche l’aggiornamento dei trasporti ferroviari e l’implemento di quelli pubblici ...

Le incognite della Legge di bilancio : L’accordo trovato a Bruxelles dà il via libera a una legge di bilancio che dal punto di vista qualitativo non convince. Sia i negoziatori del governo italiano, sia i vertici della...

Legge di Bilancio : opposizioni in piazza : A cominciare dal sit-in sabato prossimo davanti Montecitorio. Il 12 gennaio il Pd manifesterà insieme ai sindacati -

Legge di Bilancio - che cosa è passato al Senato con il voto di fiducia : Pensioni: tagli agli assegni d'oro, indicizzazione e flat tax al 7% per il Sud Rivoluzione nel mondo delle pensioni: è stato infatti confermato il taglio alle cosiddette 'pensioni d'oro' , che durerà ...

Ponte Morandi : nella Legge di Bilancio niente zona Arancione : Sono 300 le famiglie che si apprestano a vivere “sulla soglia di un enorme cantiere”, scrive Repubblica Genova, a pochi metri dalle case sfollate che verranno abbattute e che non avranno la possibilità di trasferirsi altrove per tutta la durata dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi. Nemmeno un euro per la zona Arancione Hanno chiesto 25mila euro a famiglia per pagarsi un affitto lontano dal megacantiere, ma il Priss ...

I regali di Natale della Legge di bilancio : , BBC News, Le dieci storie di scienza "strana" più strane dell'anno, raccolte da Angela Chen: dalla fascinazione degli scarafaggi per le orecchie umane agli ombrelloni che impalano le persone . , ...

MANOVRA E POLITICA/ Lega o M5s : chi ci perde con la Legge di bilancio? : Dopo sei mesi di Governo insieme e il varo della legge di bilancio emergono sempre più evidenti le differenze tra Lega e Movimento 5 stelle

La Legge di Bilancio/ La vittoria delle clientele nel Parlamento fantasma : ... che costituirebbe un non appropriato atto di sfiducia nei confronti del Governo e determinerebbe un esercizio provvisorio ancor più dannoso per l'economia. È da aggiungere che non poche difficoltà ...

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una Legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

Legge di bilancio - i balneari : 'Finalmente un po' di luce per il settore' : Vogliamo un tavolo di trattativa per arrivare ad una Legge giusta e sensata, nell'interesse di tutti e a difesa di un settore importantissimo della nostra economia locale '.

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - - esperienza governo gialloverde ormai chiusa - difficile superare tutto il 2019 : Roma, 23 dic 17:22 - , Agenzia Nova, - Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, scrive in una nota di "come si può lontanamente immaginare... , Com,

Le incognite della Legge di bilancio : Ogni dichiarazione di Salvini, Di Maio e dei loro consiglieri che risollevi i dubbi sull'Italia nell'euro, può far rialzare lo spread, ridurre l'offerta di credito e affossare l'economia. In effetti, ...