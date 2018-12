L' economia del Vietnam in corsa | +7% nel 2018 | è un record

economia circolare fattura 22 mld - l'1 - 5% del valore aggiunto nazionale : L'Economia circolare è, dunque, un sistema in cui tutte le attività, a partire dall'estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun ...

Cina : è boom per l'economia digitale - vale il 38% del Pil : Ricevi aggiornamenti su Cina: è boom per l'economia digitale, vale il 38% del Pil Lasciaci la tua e-mail:

Cina - l'economia digitale mette il turbo : vale il 38 - 2% del Pil : In Cina l'economia digitale allunga decisamente il passo e corre sempre più veloce. Una crescita, come sempre, testimoniata dai numeri: nel primo semestre di quest'anno, infatti, ha rappresentato una

Cina - l'economia digitale mette il turbo : vale il 38 - 2% del Pil : l'economia digitale è stata stimata a 16 trilioni di yuan, 2,32 trilioni di dollari, nel periodo gennaio-giugno, secondo la China Academy of Information and Communications Technology, Caict, che ...

La Fondazione Volta e quell'intreccio tra economia e politica. Il ruolo delle associazioni di categoria nelle strategie di sviluppo del territorio : Oppure, rinsaldare il rapporto tra mondo produttivo e università senza delegare troppo alla politica. Che soprattutto in città, in questo momento, appare piuttosto debole. Certo è che la strategia di ...

Trump : «La Fed è un problema dell'economia americana» E la Borsa di Wall Street crolla - il peggior Natale della storia : Il presidente americano ha lanciato un nuovo attacco alla Federal Reserve: «Non sa percepire il mercato». Altissima tensione sui mercati

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia». Wall Street crolla - Natale nero : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump attacca di nuovo la Fed : 'è l'unico problema dell'economia Usa'. Giù Wall Street : "l'unico problema della nostra economia è la Fed" - twitta Trump che rilancia: "Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei ...

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia» e Wall Street crolla : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump : L'unico problema della nostra economia è la Fed. Gli indici crollano : è la peggior vigilia di Natale dal 1918 : ... reduci dalla peggiore settimana in un decennio, sono crollati, registrando la peggior vigilia di Natale dal 1918, a causa anche dello shutdown e dalle incertezze sull'economia globale. Il Dow Jones ...

Trump : 'Fed è l'unico problema dell'economia americana' : ' l'unico problema della nostra economia è la Fed . Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini'. Così su Twitter il presidente Usa, Donald ...

Trump - nuovo affondo contro la Fed : «E’ l’unico problema dell'economia americana» : Il presidente americano ha lanciato un nuovo attacco alla Federal Reserve, ovvero la banca centrale degli Usa, su Twitter: «Non sa percepire il mercato»

Misure a sostegno dell'economia locale : Valorizziamo e sosteniamo l'economia locale e le eccellenze del nostro territorio che sono a rischio estinzione e non dobbiamo permetterlo. Intanto, però, indirizziamo le nostre scelte nella giusta ...

Trump dichiara guerra alla Fed : "È l'unico problema dell'economia Usa" : ' l'unico problema della nostra economia è la Fed. Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini '. ' La Fed ...