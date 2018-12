Confessione shock di Paola Turci a Belve prima di Sanremo 2019 | “Sono stata molestata a

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)confessa per lavolta un particolare molto doloroso del suo passato. Sentita da Francesca Fagnani per la puntata che andrà in onda il 28 dicembre, l'artista romana ha spiegato di esseremoleall'età di soli 13 anni e di aver raccontato questo particolare in uno dei suoi brani più intimi. "Avevo 13 anni. Se io tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono, ci andrei subito".Il brano nel quale ha voluto includere questo episodio fa parte del disco Tra i fuochi in mezzo al cielo e porta il titolo di Fiori di giardino. La canzone è nata nel periodo in cui l'artista si è sottoposta ad analisi ed è servita per far riemergere questo particolare momento vissuto in adolescenza. "Non ci può essere perdono per una persona che ha compiuto un gesto del genere. L'ho ...