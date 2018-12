: Borsa: Milano -1,81%, su minimi da 2016. L'indice Ftse Mib a 18.064 punti #ANSA - Agenzia_Ansa : Borsa: Milano -1,81%, su minimi da 2016. L'indice Ftse Mib a 18.064 punti #ANSA - Atlantide4world : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: Milano -1,81%, su minimi da 2016. L'indice Ftse Mib a 18.064 punti #ANSA - NotizieIN : Borsa,Milano -1,81%:tocca minimi 2016 -

Ladichiude in calo dell' 1,81% a 18.064 punti, in linea con le piazze europee trascinate al ribasso da Wall Street. Il Ftse Mibcosì il minimo dell'anno. L'indice non scendeva a questi livelli dal 7 dicembre. Francoforte, arretrando del 2,37%, è stata la peggiore in Europa, mentre ha arginato le perdite Parigi, arretrando solo dello 0,6%. Londra ha lasciato sul parterre l'1,52% e Madrid l'1,38%.(Di giovedì 27 dicembre 2018)