Vende on line un autocarro | prende la caparra e sparisce | scoperto e denunciato

Come Vendere foto online : Scattare belle foto ad oggi risulta un’operazione molto semplice se si hanno gli strumenti necessari e le capacità per farlo. Basta anche uno smartphone top di gamma di ultima generazione. In questa guida di oggi leggi di più...

Tentano di Vendere online uno smartphone e una Fiat 500 inesistenti : denunciati : Dopo aver preso i soldi i due sparivano. Sono 18 le truffe sul web scoperte dalla Compagnia Carabinieri di Lanusei da inizio anno e 23 le persone denunciate in stato di libertà. Le ultime due truffe ...

Arrivano le microtransazioni in Red Dead Online : Rockstar Vende l'oro di gioco per denaro reale : L'economia di Red Dead Online si fonda su due valute e come dovete sapere una delle due sono i soldi reali. Al momento del lancio, sottolinea Kotaku, era possibile ottenere oro, la valuta di gioco, solamente giocando. Ora invece possiamo acquistare oro anche con il denaro reale, con delle vere e proprie microtransazioni.E' dunque possibile acquistare diversi pacchetti a seconda delle nostre esigenze. A partire da 9,99 euro potremo avere 25 ...

Banksy ti Vende una sua opera originale a due sterline (se ne indovini il peso) : Alla luce degli oltre due milioni di sterline di quotazione che la sua Girl with Baloon ha raggiunto dopo l’autodistruzione post-asta, quando potrebbe costare una statua firmata Banksy che raffigura un barcone stracolmo di migranti? Due sterline, ovvero 2,25 euro. Ma a una condizione. Attraverso il proprio profilo Instagram, il celebre street artist ha deciso di offrire a un prezzo del tutto simbolico una delle sue opere provenienti da ...

Cosa fare prima di comprare e Vendere nel trading online : Cosa fare prima di vendere o comprare nel trading online. Un passo importante da seguire è scegliere il segmento di mercato dove si vuole operare

Coppia perversa - lei abusava del bimbo e lui riVendeva i terribili filmati online : La terribile storia di violenza su un bimbo è andata avanti per almeno tre anni fino a quando la polizia ha scoperto i video nell'ambito di una un'indagine più ampia sui filmati di abusi di minori scambiati on-line.--Per anni ha abusato sessualmente di un bambino in tenerissima età, filmando le violenze con lo scopo di incassare dei soldi dalla vendita delle terribile immagini che poi il partner rivendeva. Per questo una donna britannica di 28 ...

Conad non Venderà più uova da galline in gabbia : Conad non venderà più uova da galline allevate in gabbia a partire dal prossimo luglio 2019. L'impegno arriva dopo che CIWF Italia ha lanciato, nelle scorse settimane, una serrata campagna digitale ...

Compra auto con assegno scoperto - gli scarica i chilometri e la riVende on-line : Compra su internet un'auto usata con un assegno scoperto, scala i chilometri e la rimette in vendita, a prezzo maggiorato, sempre sullo stesso sito. Un truffatore è stato smascherato dalla polizia. Un ...

Cina - voleva un maschio : padre Vende la figlia online : Desiderava che il secondogenito fosse un maschio, ma quel giorno era venuta alla luce una bambina. Per questo, il papà ha deciso di vendere la neonata online.È successo in Cina e ad accorgersi di tutto è stata la nonna paterna, che si è insospettita dopo che il figlio le negava di vedere la piccola. Secondo quanto riporta Tgcom24, la nonna ha denunciato il fatto alle autorità, sostenendo di aver visto la nipote "solo un paio di volte quando è ...

Barcellona : sottraggono la carrozzina a bimbo disabile e tentano di riVenderla online : Ha davvero dell'incredibile la storia che ci arriva da Sant Andreu, uno dei dieci distretti in cui è divisa la citta' di Barcellona. Qui tre uomini dell'est Europa con ben pochi scrupoli di coscienza sono stati arrestati dalla polizia per il furto di una carrozzina motorizzata appartenente ad un bimbo disabile di soli 7 anni. I tre maldestri ladri, due russi ed un moldavo, avrebbero compiuto il furto con l'intento di rivendere lo speciale mezzo ...