Salvini e il selfie a colazione con pane e nutella | bufera sui social

Salvini pubblica un selfie con pane e Nutella - il web insorge : 'Intanto a Catania cadono le case e a Pesaro uccidono il fratello di un ... : Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj - Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 26 dicembre 2018

Salvini ci ricasca : selfie sorridente con Nutella nel giorno del terremoto a Catania : Nel giorno del terremoto in Sicilia e poche ore dopo l'omicidio di un uomo sotto la protezione dello Stato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini posta l'ennesimo selfie sorridente mentre fa colazione con della Nutella. Immediata la reazione di politica e opinione pubblica: "Superficiale e indegno".Continua a leggere

Terremoto Catania - Salvini posta foto mentre fa colazione. Le reazioni 'Qui cadono le case e tu pensi ai selfie ' : E ancora: 'A Catania c'è un Terremoto e tu ti spari i selfie con Pane e Nutella? Povero mondo'. Poi su Twitter il ministro ringrazia il lavoro dei Vigili del Fuoco e annuncia che domani si recherà a ...

Salvini e il selfie al risveglio : «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella - il vostro?» : 'Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella , il vostro?' . Così Matteo Salvini in un selfie pubblicato questa mattina su twitter . Il ministro dell'Interno appare mentre addenta una fetta ...

Renzi "flop" in tv - bordata contro Salvini : "L'arte non rende sui social come un selfie ai funerali" : L'ex premier risponde alla stoccata del Ministro dell'Interno sugli ascolti del suo "Firenze secondo me", in onda su Canale...

Salvini - manifestazione a Roma. Bagno di folla e selfie : Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del suo intervento in Piazza del Popolo. Il ministro dell'Interno ha percorso tutta la prima fila del pubblico, abbracciando e ...

Valeria Marini : il selfie con Salvini fa impazzire Instagram : Valeria Marini fa impazzire Instagram grazie ad un selfie con Matteo Salvini. La showgirl sarda e il Ministro degli Interni sono stati protagonisti di un evento natalizio che si è svolto ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano. Un week end all’insegna dello spirito del Natale, con abeti ricoperti di neve, renne, pinguini e musiche a tema. Per celebrare la giornata Valeria Marini ha girato un video e scattato diversi selfie in ...

Valeria Marini e Matteo Salvini si divertono a suon di selfie : Valeria Marini e Matteo Salvini si scattano tanti selfie ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione di un evento a tema natalizio Per una conduttrice che lasci, ovvero Elisa Isardi, ce n’è una che trovi, ovvero Valeria Marini. L’ultimo weekend di Matteo Salvini è stato anche in compagnia della burrosa showgirl di origini sarde. I due hanno trascorso del tempo insieme ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione ...

'Bomber' Salvini - 45 minuti di selfie con i sindaci che lo accolgono come una star foto : Ma Salvini è un bomber che " anche a suon di slogan " ha saputo infilarsi nella sterile linea difensiva dell'attuale politica italiana e a suo modo andare in gol .

Alla nuova sede della Lega a Roma : selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Cartabianca - Al Bano drastico davanti al selfie di Salvini e Isoardi : 'Cosa non doveva fare lei' : Al Bano non si definirebbe del tutto un fan di Matteo Salvini , ma di certo ne condivide le mosse fin qui fatte come ministro dell'Interno. A Cartabianca con Bianca Berlinguer , il cantante pugliese ...

Salvini a Roma : tifo da stadio degli studenti e caccia al selfie (VIDEO) : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha partecipato giovedì 8 novembre scorso alla seconda edizione di Cuori connessi, l’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul problema del cyberbullismo. Sede della manifestazione è stato l’auditorium Parco della Musica di Roma, di fronte ad una platea di circa 1200 studenti delle scuole capitoline. Ebbene, la vera notizia dell’evento, ...