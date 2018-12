Mugnano di Napoli | 34enne rapina la farmacia e scappa con l' incasso

Mugnano di Napoli - donna schiacciata dal cancello di casa muore sul colpo : Una vicenda tanto grave quanto inquietante si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Mugnano, e riguarda purtroppo ancora una volta la morte di una donna. L'episodio si è verificato martedì 11 dicembre attorno alle ore 12:30, presso l'appartamento in cui la donna, Maria Adamo, viveva in via della Resistenza. La donna è deceduta, stando alle prime ricostruzioni effettuate, dal cancello scorrevole della propria casa, ...