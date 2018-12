Ben is back | una storia di droga e di profondo amore materno

Ben is Back film al cinema : cast - recensione - curiosità : Ben is Back è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Peter Hedges ha come protagonistiJulia Roberts, Lucas Hedges. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ben is Back film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Peter Hedges cast: Julia Roberts, Lucas ...