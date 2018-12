Adolf Hitler come il MoVimento 5 Stelle | torna a circolare in rete una vecchia fake news

Blastingnews

(Di martedì 25 dicembre 2018) A quanto pare lenon vanno mai in scadenza (e nemmeno in vacanza durante il periodo natalizio): negli ultimi giorni ha ricominciato a diffondersi sui social una presunta citazione di, con l'intento di equiparare il Partito Nazionalsocialista Tedesco alLa citazione è in realtà un 'taglia e cuci' decontestualizzato David Puente, noto debunker che gestisce un blog anti-bufale, ha pubblicato giusto ieri un articolo in cui si sottolinea la diffusione di un testo falso che ha evidenti intenti politici. L'immagine condivisa sui social ritrae la presunta trascrizione di un comizio di, in particolare quello elettorale del 1932. Nonostante i discorsi dell'ormai estinto dittatore siano reperibili (e quindi anche la citazione sia verificabile), lapare trarre il suo punto di forza dal modo in cui viene proposta. Al primo sguardo, ...