Stop ai permessi umanitari | asilo solo a due su dieci

Decreto sicurezza - Stop ai permessi umanitari : dal 2019 fuori dall'Italia 2mila immigrati al mese : Ci sono già i primi effetti del Decreto sicurezza , voluto fortemente da Matteo Salvini , che prevede da gennaio prossimo l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari . ...

Stop permessi umanitari. Da gennaio via dall'Italia 2mila immigrati al mese : A partire da gennaio prossimo, con l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari stabilita nel "dl sicurezza", saranno poco più di 20 mila gli immigrati ospitati nei centri di accoglienza straordinari che vedranno improrogabilmente scadere il proprio lasciapassare temporaneo. A costoro verrà recapitato un nuovo documento: un formale foglio di via che li vincola a lasciare nei quindici giorni successivi il territorio ...