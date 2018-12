: NYT:'Amo Roma,ma è una città in rovina' - TelevideoRai101 : NYT:'Amo Roma,ma è una città in rovina' -

Bocciatura netta del New York Times alladi. In un lungo reportage firmato dal corrispondente del quotidiano americano a, Jason Horowitz, un concentrato sullo stato di abbandono in cui versa la Capitale. "Il cittadinono è rassegnato dalla sporcizia e non riesce più a vedere il triste stato della", scrive. Nel lungo elenco di carenze: montagne di rifiuti, auto in doppia fila, strisce pedonali mancanti, venditori ambulanti. "Amo, e per questo voglio fare emergere il suo degrado", si legge.(Di lunedì 24 dicembre 2018)