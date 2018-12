La bufala del premier Conte intento a suonare la chitarra con capotasto inserito

Chieti - marijuana al posto dell'incenso in chiesa : la bufala dell'intossicazione : In molti hanno parlato del caso all'apparenza senza precedenti accaduto in una chiesa di Chieti , dove il parroco ed i fedeli sono rimasti intossicati dalla marijuana usata al posto dell'incenso ...

Reddito di cittadinanza - l’autore del sito fake : “Oltre 700mila click. C’è chi scopre che è una bufala e ci rimane male” : “Bravo. Il modulo è stato compilato. Vuoi avere il 10% in più sul tuo Reddito di cittadinanza? Condividi questo modulo e aiutaci a rendere il mondo meno povero”. Il messaggio arriva dopo avere compilato il form su Redditodicittadinanza2018.it, sito-bufala scambiato visitato da migliaia di utenti da marzo. Gli indizi per capire che si tratta di un fake ci sono tutti: “Imps (Istituto mondiale provvidenza solare)” anziché ...

La bufala delle 500mila persone che hanno abboccato al falso sito per il reddito di cittadinanza : Per verificare la notizia relativa ai 500mila "boccaloni" che hanno richiesto il reddito di cittadinanza sul falso sito IMPS, Fanpage.it ha contattato anche il Ceo di Ars Digitalia, Domenico Neto, che ci ha spiegato: "Quel dato non è stato diffuso da noi, il sito ha avuto poco più di 800mila visualizzazioni e il dato indica sostanzialmente gli accessi al portale".Continua a leggere

Dal 14 dicembre il ritorno del buono spesa Eurospin da 150 euro su WhatsApp : bufala in agguato : Se ne sentiva quasi la mancanza e, infatti, da oggi 14 dicembre risulta nuovamente disponibile il buono spesa eurospin da 150 euro su WhatsApp. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, visto che l'ultima catena di questo tipo risale al mese di agosto, non ci giriamo troppo intorno e diciamo subito che si tratta di una bufala, di quelle più fastidiose. Oltre ad alimentare false speranze di chi si giocherebbe volentieri il coupon presso un ...

La bufala social delle luci di Natale a via Toledo : non è Napoli - ma Malaga : Un video diventato virale negli ultimi giorni, ricondiviso più volte da diversi profili e pagine Facebook, mostra delle luci di Natale fantastiche, accompagnate anche dalla musica, e che secondo molti ...

WhatsApp - la bufala della terza spunta blu in arrivo : L'indiscrezione, assolutamente falsa, aveva fatto il giro del mondo, ma gli sviluppatori di WhatsApp non hanno alcuna intenzione di introdurre anche la terza spunta blu , che secondo chi ha diffuso ...

Torna la bufala del bimbo di 17 mesi malato di leucemia fulminante - Avis : “Non rispondete all’appello” : E’ Tornato sulle Home di Facebook e su Messenger il messaggio virale che è in realtà una subdola bufala: un bambino di 17 mesi affetto da leucemia fulminante avrebbe bisogno urgente di ricevere sangue di gruppo B positivo. Il testo dice: “Giralo per favore bimbo di 17 mesi necessita di sangue GRUPPO B POSITIVO per leucemia fulminante. TEL 3282694447 RICCARDO CAPRICCIOLI FAI GIRARE LA MAIL È URGENTE E IMPORTANTE SE LA FERMI SEI UN ...

Polverone sollevato dalle accise eliminate in Francia : Carlo Cozzi e la bufala sui costi della benzina : Si chiama Carlo Cozzi e sarebbe uno dei gilet gialli di nazionalità italiana che in questi giorni ha contribuito alla grande conquista delle accise eliminate in Francia, dopo le fortissime proposte a proposito degli aumenti del costo per la benzina. Il suo video, pubblicato un paio di giorni fa, è diventato estremamente virale sui social, al punto da essere ricondiviso quasi 40.000 volte al momento della pubblicazione del nostro articolo. Si ...

Origini del Black Friday : come è nato e la grande bufala sulla schiavitù : Sta spopolando su Facebook una vera e propria bufala riguardante le Origini del Black Friday, con cui è stata alimentata la solita ondata di post pieni di indignazione superficiale a proposito del tema schiavitù. Complice la ricondivisione della fake news anche da parte di personaggi più o meno famosi, infatti, si ritiene che il nome tradotto di questo appuntamento diventato popolarissimo anche in Italia e nel resto d'Europa sia riconducibile ad ...

La bufala delle tessere del reddito di cittadinanza in stampa per ordine di Di Maio : Le tessere per il reddito di cittadinanza non sono in stampa. È stato Di Maio stesso a smentire il suo stesso annuncio. Essendo il reddito di cittadinanza ancora una proposta non approvata, sarebbe stato impossibile dare qualsiasi tipo di mandato a qualsiasi tipo di azienda pubblica o privata per stampare milioni di tessere.Continua a leggere

La 'bufala' della cresta francese sui fondi per l'Africa - : In altre parole: con questa politica la BCEAO tarpa le ali allo sviluppo di un'economia locale. A queste condizioni si possono vendere bene le materie prime, ad esempio i fosfati del Togo. Ma il ...

"Operaio è del Pd" - spunta bufala su caso Di Maio : Basta a chi fa politica con la menzogna, la falsità, le offese. Facciamolo sapere a tutti e smascheriamo questo schifo senza fine ".