Kingdom Hearts 3 | svelato il peso della versione PS4

Kingdom Hearts : VR Experience è stato rimandato a gennaio : Come da tradizione per i titoli del franchise a cui appartiene, Kingdom Hearts: VR Experience è stato appena rimandato a gennaio del 2019, mentre sarebbe dovuto uscire tra soli quattro giorni, il prossimo 25 dicembre.Il gioco, che sarebbe meglio definire un'esperienza video interattiva, sarà ora disponibile a partire dal 18 gennaio 2019, a poco più di una settimana dal lancio di Kingdom Hearts 3. Ricordiamo che Kingdom Hearts: VR Experience ...

Kingdom Hearts 3 : tre nuovi spot TV giapponesi si concentrano sui personaggi - le battaglie e la storia : Kingdom Hearts 3 è senza dubbio uno dei giochi più attesi per l'inizio del 2019 e, mentre i fan aspettano il nuovo capitolo della saga, ecco che Square Enix pubblica tre nuovi filmati.Come riporta Siliconera, si tratta di tre spot per la TV giapponese. In questo caso Square Enix ha voluto condividere i video focalizzati sui personaggi, le battaglie e la storia di Kingdom Hearts 3."Friends"Read more…

Sora e i suoi amici si preparano alla battaglia finale nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 : Sora e i suoi amici oggi si riuniscono per la battaglia finale tra la luce e l'oscurità con la pubblicazione dell'ultimo trailer di Kingdom Hearts 3. Nei mondi Disney stanno accadendo cose molto strane per colpa delle malvagie ambizioni dei nemici. Il trio eroico composto da Sora, Paperino e Pippo si prepara a nuove avventure, da battaglie acquatiche nel mondo di Pirati dei Caraibi fino a danze gioiose con i cittadini del Regno di Corona di ...

Kingdom Hearts 3 : La battaglia finale si avvicina con un Gameplay Trailer : Sora e i suoi amici oggi si riuniscono per la battaglia finale tra la luce e l’oscurità con la pubblicazione dell’ultimo Trailer di Kingdom Hearts III. Kingdom Hearts III: La battaglia finale Nei mondi Disney stanno accadendo cose molto strane per colpa delle malvage ambizioni dei nemici. Il trio eroico composto da Sora, Paperino e Pippo si prepara a nuove avventure, da battaglie acquatiche nel mondo di Pirati dei Caraibi ...

Kingdom Hearts 3 : Tetsuya Nomura rassicura i fan dopo la fuga di video e immagini : Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia della fuga di immagini e video di Kingdom Hearts 3, causata da utenti in possesso di alcune copie del gioco. I fan, per la "paura spoiler", hanno tentato di evitare qualsiasi tipo di anticipazione, tuttavia ora interviene Tetsuya Nomura in persona a rassicurare i giocatori.Come riporta VG247.com, il director ha rilasciato una dichiarazione in cui chiedeva ai fan di non far circolare i video ...

Rubate copie di Kingdom Hearts 3 - trapelano video inediti : cosa ha detto Nomura : Kingdom Hearts 3 arriverà sul mercato solo il prossimo mese di gennaio ma sembra proprio che siano state Rubate delle copie del gioco. In pratica qualcuno sarebbe già riuscito a mettere le mani sul gioco in modo illegale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra che sarebbe stata trafugata la versione per Xbox One. In rete è apparso addirittura un video (che non riportiamo) che dimostrerebbe la veridicità della notizia. Si ...

Kingdom Hearts 3 : la community cerca di evitare spoiler dopo la serie di immagini e filmati finiti sul web : Kingdom Hearts 3 è atteso per la fine di gennaio, eppure a giudicare da quanto possiamo vedere in rete sembrerebbe proprio che alcune persone abbiano avuto la possibilità di mettere le mani sul gioco con un anticipo molto consistente rispetto alla data di lancio ufficiale.Come riporta Eurogamer la community del gioco sta facendo del suo meglio per evitare ogni genere di spoiler dopo i presunti furti di alcune copie del gioco per Xbox.Il gioco ...

Nomura commenta il furto di Kingdom Hearts 3 : Nella giornata di ieri un numero imprecisato di copie di Kingdom Hearts 3 (si vocifera che ne siano 30 tra Xbox One e PS4) sono trapelate sulla rete ad un costo di 100 euro ognuna. Non si tratta di un fake ma di qualcuno che ha in qualche modo rubato le copie e messe in rete anonimamente, offrendo la possibilità ad un cospicuo costo di giocarlo in anticipo di oltre 1 mese. Nomura commenta il furto di Kingdom Hearts 3 Nomura ...

Sony svela il pacchetto PS4 Pro+Kingdom Hearts 3 in edizione limitata : Se siete in attesa di Kingdom Hearts 3 e allo stesso tempo state pensando di passare a PS4 Pro, ecco la notizia che fa per voi!Infatti, come riporta PlayStation Blog, Sony ha da poco svelato il pacchetto PS4 Pro+Kingdom Hearts 3 in edizione limitata. Il bundle include una PS4 Pro speciale da 1 TB e un controller wireless DualShock 4."La PS4 Pro in color nero opaco è decorata con un intricato motivo che descrive lo stemma di Kingdom Hearts ed è ...

Annunciato bundle PS4 Pro con Kingdom Hearts 3 in edizione limitata - cosa contiene : Manca ormai poco più di un mese all’uscita di Kingdom Hearts 3, cioè l’atteso ritorno di Sora, Paperino e Pippo. Questa volta il trio sarà impegnato in una nuova avventura in cui incontreranno volti noti ed esploreranno gli iconici mondi delle creazioni Disney/Pixar. Sony per festeggiare l’uscita di questo GDR d’azione, prevista per fine gennaio 2019, ha Annunciato il pacchetto PS4 Pro di Kingdom Hearts 3 in edizione limitata, che include una ...

Kingdom Hearts 3 : pubblicate nuove immagini di Frozen - dell'Organizzazione XIII e della Torre Misteriosa : Uno dei giochi più attesi per l'inizio del prossimo anno è sicuramente Kingdom Hearts 3. Il nuovo capitolo della famosa serie sbarcherà su console alla fine di gennaio e per lenire la restante attesa ecco arrivare una nuova serie di immagini.Attraverso un comunicato stampa, sono state rese disponibili delle nuove immagini per il gioco. Nello specifico, gli screenshot mostrano i personaggi di Frozen, l'Organizzazione XIII e la Torre Misteriosa:In ...

Kingdom Hearts 3 : il nuovo trailer include la traccia Face My Fears realizzata da Hikaru Utada e Skrillex : Il noto musicista Skrillex e Hikaru Utada, artista che da tempo collabora al franchise Kingdom Hearts, hanno prodotto per Kingdom Hearts 3 la canzone Face My Fears, che oggi fa da colonna sonora al nuovo trailer "Opening Movie" del gioco che ripercorre la storia della saga fino a questo momento.Utada aveva realizzato le tracce d'apertura di Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2, mentre Skrillex si è occupato di recensire Don't Think Twice, tema di ...

Annunciata la data di uscita di Kingdom Hearts : VR Experience : Mentre i fan di Kingdom Hearts sono in trepidante attesa dell'arrivo di Kingdom Hearts 3, ecco arrivare un gradito annuncio di Square Enix relativo al titolo pensato per la VR, Kingdom Hearts: VR Experience.Infatti, come segnala Gematsu, è stato confermato che Kingdom Hearts: VR Experience sarà disponibile per PlayStation VR a partire dal prossimo 25 dicembre come download gratuito.VR Experience è un video musicale in realtà virtuale che ...

Kingdom Hearts 3 : svelato il peso del gioco su Xbox One : Kingdom Hearts 3 ha tutte le carte in regola per essere un gioco maestoso, questo poco ma sicuro, e ora sappiamo finalmente quanto spazio occuperà l'attesissimo titolo su Xbox One.Come riporta WCCFtech è stato da poco svelato lo spazio di archiviazione che sarà necessario avere per Kingdom Hearts 3: il gioco occuperà ben 35 GB, il che è abbastanza poco considerando come si tratti di un gioco tripla A.Per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, ...