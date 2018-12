Venezia | muore per un tumore | il supermercato assume la moglie al suo posto

Dramma a Venezia : donna sbanda - finisce con l’auto in acqua e muore nel canale : La tragedia a Cavallino Treporti, alle porte del capoluogo veneto, quando la donna la volante, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato perdendo il controllo della vettura che è finta in acqua, nel torrente che costeggia la strada. Per lei inutili i successivi soccorsi sanitari del 118 e dei pompieri.Continua a leggere

Venezia - incendio in casa : muore donna - il rogo causato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

Venezia - mal schiena durante una festa in famiglia : a 37 anni si accascia e muore : Un 'dolorino' alla schiena che non permetteva di festeggiare in allegria. Sembrava una cosa da niente, ed è sfociata in una tragedia. E' morto in pochi istanti Rudy Perazzolo, 37 anni: quell'improvviso fastidio alla schiena, annunciava un infarto fulminante che l'ha stroncato davanti ai suoi parenti con cui stava festeggiando l'Immacolata. L'episodio ha sconvolto la comunità di San Pietro di Cavarzere, in provincia di Venezia, dove l'uomo ...

Venezia - lite al bar : 79enne preso a pugni si accascia e muore mentre chiama i carabinieri : Armando Silvano Forza, ex operaio in pensione di 79 anni, è morto dopo una lite per futili motivi al bar con un uomo di 58 anni, che l'avrebbe ripetutamente colpito con calci e pugni.Continua a leggere

Venezia - muore a 12 anni per un malore improvviso : stroncato da un'emorragia cerebrale : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un bambino, residente nella provincia di Venezia, precisamente nel piccolo comune di Portogruaro. Si tratta del dodicenne, Filippo Acampora, deceduto martedì 27 novembre, nel cuore della notte improvvisamente a causa di un malore: il giovane è stato vittima di un'emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo nonostante la corsa in ospedale. Secondo quanto ...