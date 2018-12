Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2018 | Joergen Graabak trionfa in volata

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Szczepan Kupczak vince il segmento di salto - Alessandro Pittin può ambire alla top 10 : Il polacco Szczepan Kupczak vince il segmento di salto della seconda Gundersen di Ramsau am Dachstein (Austria), dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Con un salto di 92 metri dal trampolino HS98 e un punteggio complessivo di 120.4, Kupczak partirà nel fondo con un vantaggio di 11” sul tedesco Terence Weber (117.7) e 18” sull’austriaco Franz-Josef Rehrl (115.9). Sulla carta i favoriti per la ...

Combinata nordica – Gundersen di Ramsau - Pittin ci riprova nella prova di fondo : Pittin si qualifica con il 31esimo punteggio nella seconda Gundersen di Ramsau: comincerà i 10 km di fondo con un gap di 1’21”. Avanti anche Buzzi e Costa Alessandro Pittin ci riprova a Ramsau. Dopo il diciassettesimo posto della gara del sabato condizionata dalla cancellazione del segmento di salto, l’azzurro si è qualificato alla prova di fondo con il 31esimo punteggio, ma con un gap di 1’21” ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 dicembre : mass start importante per Wierer nel biathlon - Pittin ci prova nella Combinata nordica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, domenica 23 dicembre, fari puntati su due specialità su tutte, vale a dire il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

Combinata nordica - Quarta vittoria consecutiva per Riiber : beffa per Pittin a Ramsau : ... chiude 17esimo in rimonta nel fondo Vince ancora Jarl Magnus Riiber e fanno quattro di fila, ma c'è un pizzico di rammarico per Alessandro Pittin nella tappa di Ramsau della Coppa del mondo di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : vince ancora Jarl Magnus Riiber - Pittin 17mo e molto sfortunato : ancora lui, il vero e proprio dominatore della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Cambia località ma non il vincitore: dopo la tripletta di Oslo arriva il quattro su quattro nelle ultime prove per quanto riguarda Jarl Magnus Riiber che anche a Ramsau (Austria), con una 10 chilometri di fondo gestita al meglio, riesce a mettere la sua firma. Giornata davvero molto confusa, con il vento che ha costretto la giuria ad annullare il salto di gara ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : cancellato il salto - vale il PCR. Che beffa per Alessandro Pittin : Una beffa clamorosa per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica in quel di Ramsau: una sessione di salto che è filata via in modo abbastanza tranquillo, poi il vento è aumentato per gli ultimi atleti ed ha costretto la giuria a fermare e interrompere la gara a 2 salti dal termine. Si utilizzerà dunque il Provisional Competition Round per quanto riguarda la Gundersen odierna. Come detto, soprattutto l’Italia è ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin superano il PCR : Due italiani su tre riescono a superare il taglio. Si è disputato oggi il Provisional Competition Round per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica in quel di Ramsau (Austria). Sul trampolino HS98 come di consueto i primi cinquanta del salto odierno si sono qualificati alla gara di domani. Miglior risultato per l’austriaco Franz Josef Rehrl, che con 95 metri ha timbrato 133.1 punti. Vicinissimo il leader di Coppa ...

Combinata nordica – Continental Cup : quarto posto per Kostner - Runggaldier sesto nella seconda Gundersen : Kostner quarto e Runggaldier sesto nella seconda Gundersen di CoC negli Usa. Gianmoena quinta fra le donne Ancora un quinto posto per Veronica Gianmoena nella seconda Gundersen di Continental Cup disputata allo Utah Olymic Park. La ventitreenne azzurra ha concluso la sua prova con un distacco di 1’06″1 dalla norvegese Gyda Westvold Hansen, al primo sigillo nel torneo, che ha preceduto con il tempo finale di ...

Combinata nordica – Continental Cup : Lukas Runggaldier trionfa a Park City - quinta Gianmoena tra le donne : Primo sigillo italiano nella Continental Cup: Lukas Runggaldier vince in volata a Park City. Gianmoena quinta nella gara femminile Prima vittoria stagionale dell’Italia nella Continental Cup di Combinata nordica. Nella seconda tappa statunitense consecutiva, arriva il sigillo di Lukas Runggaldier che batte in volata l’austriaco Paul Gerstgraser e il tedesco Julian Schmid. L’azzurro aveva chiuso al 20esimo posto la prova ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Jarl Magnus Riiber pronto a continuare il suo dominio - Alessandro Pittin vuole tornare sul podio : Domani scatterà a Ramsau am Dachstein (Austria) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo due settimane di pausa, si tornerà a gareggiare nel massimo circuito internazionale e i riflettori saranno tutti puntati su Jarl Magnus Riiber. Il 21enne norvegese, dopo aver vinto tutte le gare del Lillehammer Tour, è pronto a proseguire il suo dominio ed aumentare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Torna, poco prima delle festività natalizie, la Coppa del Mondo di Combinata nordica che si sposta in Austria, in quel di Ramsau. Località importante per quanto riguarda l’Italia, con Alessandro Pittin che è in grado di esprimersi al meglio. Andiamo a scoprire il programma del week-end. programma Coppa del Mondo Combinata nordica Ramsau 2018 Venerdì 21 dicembre Ore 12 PCR HS 98 Sabato 22 dicembre Ore 12 salto HS 98 Ore 14.45 Gundersen 10 ...