Auguri morte sindaco Lucca per delibera

Ancora Auguri per la tua morte - il trailer italiano del sequel horror : ...nel ruolo di Tree Gelbman ci saranno anche Israel Broussard nei panni di Carter e Suraj Sharma e Sarah Yarkin che interpreteranno rispettivamente uno scienziato e una nerd appassionata di scienza. ...

Auguri per la tua morte 2 : ecco il primo trailer del film : Auguri per la tua morte 2 arriverà nei nostri cinema il prossimo anno, esattamente il 28 Febbraio 2019. In questi giorni è uscito il primissimo trailer di questo horror movie che vi lasciamo di seguito insieme al primo poster ufficiale. Il primo film con un budget di produzione di appena 4,8 milioni di dollari, ne ha incassati più di 120 a livello globale quindi un vero e proprio successone dal punto di vista degli incassi, Jessica Rothe ...