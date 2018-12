Monte non sarà all' Isola 2019 | Marcuzzi | ' I naufraghi sono stati scelti' | ma non fa i nomi

Francesco Monte e Giulia Salemi non si frequentano più? La verità : Giulia Salemi e Francesco Monte non stanno più insieme? Svelata la verità Francesco Monte e Giulia Salemi sono in crisi? E’ questa la domanda ricorrente che molti fan si sono posti in questi ultimi giorni sui social. Difatti il fatto che la coppietta non si sia più fatta vedere su instagram insieme ha creato un bel subbuglio mediatico. Ma come sarà davvero la situazione? Ci ha pensato Giulia Salemi a fare chiarezza una volta per tutte. ...

Incendio del Monte Serra - arrestato presunto piromane - "Io non c'entro nulla" : Due mesi dopo il tremendo rogo c'è un indagato: l'uomo è in carcere a Pisa. Ecco come gli investigatori sono arrivati a lui

Francesco Monte e Giulia Salemi hanno fatto l'amore nella Casa?/ GF Vip : Ivan Cattaneo non ha dubbi! : Francesco Monte e Giulia Salemi hanno fatto l'amore nella Casa del Grande Fratello Vip? Ivan Cattaneo non ha dubbi e svela che secondo lui è accaduto...

Montefano non si ferma più - battuto anche il Porto Sant'Elpidio : La cronaca . Al 2 Bonacci è subito pericoloso: si trova sulla testa la palla del vantaggio ma Balestra salva nei pressi della riga di porta. Al 10 Coccù raccoglie un lancio dalle retrovie e spara di ...

Non vanno a lavoro - due escursionisti dispersi sul Monte Lussari : trovati i loro cani : Massimo Grassi di 41 anni e l'amica Jennifer Bubic di 35, sono dispersi nella zona del Monte Lussari a Tarvisio ( Udine). I due martedì avevano detto dell'escursione ai familiari, ma il giorno dopo non si sono presentati a lavoro. Le ricerche ora si stanno indirizzando tra Sella Prasnig e la Cima del Cacciatore.Continua a leggere

Xylella fastidiosa a Monte Argentario - in Toscana : 'Non colpiti ulivi' | : Il batterio, che attacca alcune specie vegetali sensibili portandole al disseccamento, è stato rinvenuto dal Servizio fitosanitario regionale in provincia di Grosseto. È di una specie differente da ...

Striscia La Notizia : “Francesco Monte “cocco” di Alfonso Signorini non ha vinto il GFVip. Il direttore di Chi ha preso le distanze…” : “Il super raccomandato Monte”, “Il cocco dell’anziana badessa di strada che è Alfonso Signorini“: più volte Striscia la Notizia ha sottolineato la vicinanza tra il concorrente e l’opinionista del Grande Fratello Vip. “Come faccio a essere il protettore di Monte se io non l’ho mai visto in vita mia? Non lo conosco, non è neanche il mio tipo perché ha le gambe a x”, si era difeso il direttore ...

Finale Grande Fratello Vip 2018 - Walter Nudo vincitore/ 'Francesco Monte non è stato compreso' : parla l'attore : Grande Fratello Vip 2018, Walter Nudo vincitore nell'edizione flop: gli ascolti non decollano nemmeno nella finalissima dell'11 dicembre

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : 'Ho avuto la mia rivincita. Non voglio parlare d'amore con Giulia' : Con il 57% delle preferenze Francesco Monte deve clamorosamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2018. Durante la finale, l'ex tronista, partito da favorito è stato eliminato. In studio con ...

Francesco Monte rinato grazie a Giulia Salemi : “Con Cecilia non ero così” : Gf Vip, Francesco e Giulia: ora sono una vera coppia. Addio, Cecilia! Francesco Monte ha finalmente fatto chiarezza sui suoi sentimenti. Ha capito che Giulia Salemi è una persona speciale, per lui. grazie a lei, è riuscito a mettere da parte i ricordi negativi legati alla sua storia con Cecilia Rodriguez. Francesco si è spinto […] L'articolo Francesco Monte rinato grazie a Giulia Salemi: “Con Cecilia non ero così” proviene da ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte non rivedrà subito la Salemi : Siamo giunti alla fine del reality più discusso della televisione italiana, e stasera finalmente sarà annunciato il vincitore tanto atteso di questa terza edizione della casa più spiata d’Italia. In attesa della finale, i coinquilini si sono confidati tra di loro riguardo ciò che accadrà al di fuori di questa avventura. Purtroppo, per l’influencer Giulia Salemi sembra che la attende l’ennesima delusione d’amore, ovviamente in merito alla futura ...

GF Vip - Monte dichiara : 'Uscito dalla casa non starò con la Salemi - la incontrerò martedì' : Il Grande Fratello Vip è ormai arrivato alla fine: oggi, alle ore 21,30 circa, si terrà infatti la finalissima di questa edizione del reality show. Come ogni anno, anche quest'anno il seguito ottenuto dalla casa più spiata d'Italia è stato tanto. Ad aver appassionato il pubblico da casa è stata soprattutto la storia travagliata tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nelle ultime settimane, prima che la Salemi fosse eliminata, i due sembravano ...