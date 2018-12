Cagliari | è fatta per un difensore polacco

Disastro Roma! Da 0-2 a 2-2 contro un Cagliari che non molla mai : per Di Francesco è una disfatta totale : Il Cagliari privo di Pavoletti ha pareggiato in casa contro una Roma che ha sprecato un doppio vantaggio facendosi recuperare nella ripresa La Roma ha pareggiato contro il Cagliari, un 2-2 che potrebbe allontanare ulteriormente i giallorossi dalla zona Champions League, in attesa delle gare di Lazio e Milan. Questa sera i giallorossi hanno giocato una gara dai due volti. Un grandissimo primo tempo ha indirizzato l’incontro, con due ...