Whatsapp lavora ad una criptovaluta per scambiarsi denaro con l' app

WhatsApp sta lavorando a una nuova interfaccia migliorata per gestire la ricerca delle GIF animate e degli adesivi, ma ancora non ci sono informazioni sulla disponibilità.