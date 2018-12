Un Amiga 3000 è in vendita su eBay ed è un vero pezzo di storia dei videogiochi

eurogamer

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Molte persone hanno avuto unnei primi anni '90 - ma c'è solo uncome questo.Come riporta Eurogamer.net, Mike Clarke, che ha lavorato alla leggendaria società di giochi del Regno Unito Psygnosis dal 1992 al 1999, ha salvato questo particolaredalla distruzione dopo che era stato collocato in un corridoio, pronto per essere buttato. Più di 20 anni dopo, Clarke lo sta vendendo su- con un prezzo che potrebbe andare vicino a £ 1000.Secondo Clarke, questoè stato utilizzato per la prima volta dall'artista Jeff Bramfitt, che ha marchiato le sue iniziali nella parte superiore a penna "nel caso qualcuno lo togliesse dalla sua scrivania".Read more…