Tragedia Piazza San Carlo, lettera di uno dei responsabili: 'Chiedo scusa, non doveva andare così' - Tragedia di piazza San Carlo: le parti civili ammesse al processo sono più di 300

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Aymen H., uno deidelladiSan Carl di Torino del 3 giugno 2017, in unachiedea tutti: "Non basterebbero tutte le scuse di questo mondo per farsi perdonare le conseguenze causate quella sera, nonandare così, ed è incredibile come la vita sappia essere così cattiva".