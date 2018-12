Il single player di Crackdown 3 si mostra in un video gameplay

Un dirigente PlayStation afferma : 'C'è ancora molto pubblico per i giochi single player!' : Ammettiamolo, negli ultimi anni il mondo videoludico si è sempre di più spostato verso l'online e il multiplayer . Il dubbio generale è che la community sia sempre meno alla ricerca di giochi single player e punti quasi esclusivamente ...

Sony : "Spider-Man e God of War? Sono la prova che le esperienze single player hanno ancora grande pubblico" : Le grandi esclusive che hanno illuminato negli anni la line up di PlayStation 4 Sono state per la gran parte grandi, colossali esperienze single player, in grado di coinvolgere milioni di giocatori grazie alle bellissime storie che hanno raccontato.Per Warwick Light, vice presidente di Sony Interactive Entertainment Europe e Managing Director, questi titoli dimostrano che i giochi single player hanno ancora il loro spazio all'interno ...

L’assenza del single player in Call of Duty Black Ops 4 ha influito sulle vendite? I primi dati : Call of Duty Black Ops 4 non include una campagna single player e a differenza dei timori iniziali questa caratteristica non ha avuto alcuna influenza sulle vendite. Treyarch e Activision di solito hanno sempre coinvolto i giocatori con le storyline, ma questa volta hanno deciso di concentrarsi solo sul comparto multiplayer online, offrendo un pacchetto ricchissimo di contenuti. Treyarch di recente infatti ha distribuito anche un nuovo hotfix ...

Battlefield 5 : gli sviluppatori parlano dell'importanza dei contenuti single-player : Nonostante il comparto multiplayer, specie negli sparatutto in prima persona, sembra farla da padrone, Battlefield continua a porre molta attenzione anche nei contenuti single player, riporta Gamingbolt."Continuo a pensare che ci siano persone a cui piacciono le campagne per giocatore singolo", afferma il design director Daniel Berlin.Activision e Treyarch quest'anno hanno preso la discussa decisione di tralasciare la campagna nel loro CoD: ...

Secondo Jason Schreier di Kotaku i DLC single player spesso non vendono bene : Solo qualche giorno fa ci giungeva notizia della cancellazione dei DLC programmati per il 2019 di Final Fantasy 15, e adesso veniamo a sapere, come riporta Resetera, che Secondo Jason Schreier spesso e volentieri, a detta degli sviluppatori, i DLC single player non vendono molto bene.Che le due cose possano essere collegate?Schreier su Twitter si è lasciato andare in qualche interessante riflessione: Secondo lui il lancio di "DLC" single player ...

Battlefield V : dopo “The Last Tiger” non sono previsti altri DLC per il single player : Recentemente abbiamo ricevuto numerose notizie sulle War Stories di Battlefield V, con DICE che ha parlato dei contenuti che saranno pubblicati in futuro per il single player.Come segnala Gamingbolt, oltre a un prologo, Battlefield V avrà quattro War Stories, tre delle quali saranno incluse nel gioco al momento del lancio.Il quarto DLC, "The Last Tiger", sarà aggiunto a dicembre come aggiornamento gratuito per tutti, ma i fan hanno sollevato ...

Battlefield V : Ecco Il Nuovo Bellissimo Trailer single Player : Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale di War Storie, la campagna Single Player. Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale della campagna SinglePlayer Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale Qualora ci fosse qualche dubbio, il Trailer rilasciato oggi da DICE ed Electronic Arts fuga ogni minima incertezza: Battlefield 5, disponibile tra poco più di un mese su PlayStation […]

Battlefield V : ecco il trailer dedicato alla modalità single player : DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato il nuovo trailer di Battlefield V, come promesso, fornendoci uno sguardo alla campagna per giocatore singolo.Basandosi sulle War Stories, simili a Battlefield 1, i giocatori salteranno in vari ruoli in tutta Europa, dovranno difendersi dall'occupazione nazista della Norvegia nel "Nordlys" e andare dietro le linee nemiche come un soldato inglese in una missione di sabotaggio.Come segnala Videogamer, i ...

EA mostra la campagna single player di Battlefield 5 nel primo trailer : Electronic Arts e DICE hanno finalmente lanciato il primo trailer ufficiale di di Battlefield 5 dedicato alla nuova campagna single player, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Per i fan del gioco l’attesa sta quasi per terminare visto che ormai manco poco più di un mese al suo arrivo sul mercato. Battlefield 5 infatti sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 20 novembre su PS4, Xbox One e PC. Gli utenti più appassionati ...