Ubisoft annuncia l’evento FOR THE CREED DI FOR HONOR

For Honor : Ubisoft annuncia la terza stagione : Ubisoft ha annunciato che For Honor continuerà il suo ottimo momento con un terzo anno di nuovi contenuti, tra cui quattro aggiornamenti stagionali relativi all’Anno del Messaggero. For Honor si espanderà nel 2019 con la terza stagione Il programma dei contenuti per il prossimo anno include quattro nuovi eroi, nuove mappe, costanti aggiornamenti per il bilanciamento dell’esperienza di gioco, oltre a ...

Ubisoft annuncia Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 : Gameplay Trailer - Data di uscita e primi dettagli ufficiali : In occasione dei Game Awards 2018, Ubisoft ha ufficialmente annunciato Far Cry New Dawn, svelando non solo il Gameplay Trailer e la Data di uscita ma anche le piattaforme e primi dettagli che vogliamo condividere con voi. Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 Ambientato diciassette anni dopo una catastrofe nucleare globale, Far Cry New Dawn porta i giocatori in una Hope County nel Montana ancora selvaggia ma profondamente cambiata. La vita ...

Ubisoft annuncia Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 : Gameplay Trailer - Data di uscita e primi dettagli ufficiali : In occasione dei Game Awards 2018, Ubisoft ha ufficialmente annunciato Far Cry New Dawn, svelando non solo il Gameplay Trailer e la Data di uscita ma anche le piattaforme e primi dettagli che vogliamo condividere con voi. Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 Il gioco è previsto per il 15 Febbraio 2019 al costo di 44,99 euro per l’edizione standard o 54,99 euro per l’edizione Deluxe, la quale include dei pacchetti di ...

Ubisoft cambia rotta ed annuncia la scadenza dei punti Ubisoft Club : Se giocate a titoli Ubisoft come Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege, Far Cry, Ghost Recon, The Division e cosi via dicendo, avrete sicuramente usufruito almeno una volta del servizio Ubisoft Club, il quale permette di accumulare punti dallo sblocco di determinati obiettivi / trofei o completamento di attività nei giochi della compagnia, da spendere per lo sblocco di contenuti esclusivi. Ubisoft annuncia la scadenza dei punti ...

Nel curriculum di alcuni attori compaiono progetti di Ubisoft non ancora annunciati : Anche se Ubisoft è famosa per realizzare sequel per i loro franchise più popolari, il publisher ha anche un talento per la creazione di proprietà completamente nuove. E, a quanto pare, sembra che abbiano altre nuove IP in cantiere.Come sottolineato dall'utente Twitter @NextGenPlayer, il profilo Mandy.com dell'attore Rebekah Watts ha menzionato qualcosa chiamato "Bowmore" nella sua esperienza lavorativa. L'attore Amber Goldfarb ha menzionato ...

The Crew 2 : Ubisoft annuncia il nuovo DLC Gratuito “Demolition Derby” : Ubisoft annuncia che Demolition Derby, il secondo aggiornamento Gratuito del suo celebre gioco di corse open-world, The Crew 2, sarà disponibile dal 5 dicembre per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Demolition Derby: Il nuovo DLC Gratuito per The Crew 2 L’aggiornamento Demolition Derby introduce la nuova disciplina Demolition Derby, in cui i concorrenti dovranno ...