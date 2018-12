La storia surreale di Palozzi | tra Kafka e Fantozzi

ilfoglio

(Di giovedì 20 dicembre 2018) E’ consigliere regionale ma anche no, ha diritto agli emolumenti ma non può votare, ha un ufficio ma non può entrare in Aula, è in carica ma se gli uscieri lo vedono avvicinarsi a uno scranno hanno l’ordine di placcarlo. Adriano, eletto il 4 marzo 2018 con Forza Italia, inquisito, sospeso, e