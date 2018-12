: Venerdì 7 dicembre sei persone sono morte in una discoteca a Corinaldo, in provincia di Ancona. La Finale di #XF12… - XFactor_Italia : Venerdì 7 dicembre sei persone sono morte in una discoteca a Corinaldo, in provincia di Ancona. La Finale di #XF12… - Cyber_Feed : Breaking News #Discoteca Ancona, altri due indagati - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Discoteca Corinaldo, la procura di Ancona indaga anche il dj e l’addetto a sicurezza -

Ci sonoduenell'inchiesta della procura diper la calca mortale nellaLanterna azzurra in cui morirono 6 persone. Si tratta di uno dei dj del locale, figlio di uno dei soci della Magic srl che gestisce la(anche lui indagato), e dell'addetto alla sicurezza. L'accusa ipotizzata è concorso in omicidio colposo aggravato,come per gliadulti:i tre gestori e i 4 proprietari dell'immobile. Indagato anche un minorenne sospettato di avere usato spray al peperoncino.(Di giovedì 20 dicembre 2018)