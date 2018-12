Scoperti in Italia i resti del più antico dei grandi dinosauri predatori

FINANZA/ I due punti deboli dell'Italia Scoperti a Bruxelles : In questi giorni sono emersi chiaramente due elementi critici per l'Italia: le liti tra Lega e M5s e l'assenza ai tavoli europei che contano

“Strano - misterioso - mai visto niente del genere” : Scoperti nel cuore dell’Italia i resti di un bambino vampiro : Un bambino di circa 10 anni è stato sepolto in Umbria oltre 1.500 anni fa, nella Necropoli dei Bambini di Lugnano in Teverina, con una pietra in bocca, in cui scopo era impedirgli di risorgere dai morti: potrebbe trattarsi di una sepoltura rituale per evitare la trasmissione della malaria, secondo gli archeologi dell’Università dell’Arizona, autori della scoperta insieme all’Università di Stanford e ad archeologi italiani. Per ...