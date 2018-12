Plauso Di Maio a Conte | suo successo con Ue | grazie presidente

La Lega non ha preso benissimo il Plauso di Di Maio al no alla Tav : "Un suicidio politico" : Sale lo scontro tra M5s e Lega sulla Tav. Il plauso del vicepremier Luigi Di Maio alla sindaca di Torino Chiara Appendino non è andato giù alla Lega. "Si tratta di un suicidio politico, di una vera e propria pazzia", si sfoga in Transatlantico uno dei 'big' del partito di via Bellerio. La premessa è che da parte del Movimento 5 stelle in realtà sono arrivate solo dichiarazioni. "Non ...