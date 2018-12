Manovra | Italia assicura a Ue verifica per sblocco 2 mld congelati

Manovra - l'Italia evita la bocciatura europea | Ma Juncker avverte : "Seguiremo il bilancio" : Via libera dalla Commissione dopo la trattativa con Roma sui conti pubblici. Il premier Giuseppe Conte ha riferito in Senato: "L'interlocuzione con l'Ue è stata complessa". C'è la web tax.

Manovra - è davvero un successo quello di Conte? Ecco cosa dovrà fare l'Italia : Il governo ha accettato di tagliare di oltre 4 miliardi la spesa per investimenti, aumentare le tasse su scommesse e...

Eurocommissione approva Manovra ma bilancio italiano è ancora motivo di preoccupazione - : "Una politica fiscale credibile e sostenibile non può essere pianificata su una prospettiva economica eccessivamente ottimistica", ha affermato. Tuttavia, il bilancio italiano "è ancora motivo di ...

Salvini sulla Manovra : “Bruxelles non controllerà i conti italiani” : «Sono contento perché sulla manovra ci sono stati buonsenso e ragionevolezza sia da parte del Governo italiano che da parte dell’Europa. Vorrei però dire a Bruxelles che non saranno loro a controllare i conti italiani. Sarà il Governo italiano a tenere d’occhio il bilancio europeo, che per ora il nostro voto non l’ha. Basti pensare che per i prossi...

Manovra - Cottarelli : “Non risolve i problemi sul debito pubblico. Se economia Ue rallenta - Italia rischia recessione” : Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Carlo Cottarelli, se da un lato giudica positivamente il fatto che il governo abbia evitato il rischio di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo ai danni dell’Italia, dall’altra sulla Manovra ha un giudizio negativo perché “dal punto di vista dei conti pubblici non risolve i problemi che abbiamo: il debito pubblico rispetto al Pil non ...

Juncker all'Italia : nessuna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla Manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Manovra - niente procedura d'infrazione. Conte : non abbiamo tradito gli italiani : Roma, 19 dic., askanews, - Giuseppe Conte incassa l'ok della Commissione europea sulla Manovra economica riveduta e corretta e assicura di non aver tradito gli italiani perchè restano invariate le ...

Manovra italiana - Moscovici : 'Ora rispetta le regole. Missione compiuta' : Il bilancio pubblico dell'Italia per il 2019 'è ora molto più realista, prossimo alle regole e con modifiche sostanziali. È quello che volevo come commissario: Missione compiuta'. Lo afferma il ...

Manovra - Dombrovskis : sforzi Italia evitano per ora procedura : Roma,, askanews, - "I negoziati intensi delle ultime settimane hanno portato a una soluzione per il 2019. Questo ci consente di evitare di aprire una procedura per deficit allo stadio attuale, posto ...

L'Italia evita la procedura di infrazione - ma in Manovra spuntano le "misure salva-conti" : Il premier Conte in Senato: "Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti". Palazzo Chigi stima le...

Manovra - Ue non avvia - per ora - procedura deficit contro l'Italia : Roma, 19 dic., askanews, - Dopo una 'approfondita discussione', a seguito di un accordo con il governo dell'Italia su un nuovo progetto di Bilancio 2019 la Commissione europea ha deciso che per ora ...

