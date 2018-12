I nuovi controller DualShock 5 proietteranno ologrammi e immagini?

eurogamer

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La nuova generazione è sempre più chiacchierata, e mentre andiamo avanti sono sempre di più le notizie, confermate o meno, che abbiamo riguardo i lavori in corso per preparare le prossime console.Come riporta Thenerdmag, un brevetto Sony farebbe presagire deidecisamente all'avanguardia, e se ai tempi di PS3 e Xbox 360 uncon speaker e touchpad integrato era impensabile, quel che traspare sa queste indiscrezioni potrebbe non essere poi così impossibile.Venendo al dunque, sembrerebbe che il nuovo5 possa integrare una tecnologia basata sugli. Dal brevetto Sony risulta che possano essere proiettati contenuti multimediali proprio dalSony, ma non è confermato se la tecnologia sia dedicata proprio a PS5.Read more…