Ecco cosa l' Europa ha dato e continua a dare ai giovani

Ti svegli per un istante nel cuore della notte? Ecco cosa ti sta dicendo il tuo corpo : Trascorriamo una grossa percentuale della nostra giornata a letto, a dormire. L’atto di dormire è un momento molto importante sia per la nostra mente, sia per il nostro corpo. A volte, però, anche i sonni più profondi possono diventare disturbati in alcuni momenti della nostra vita, rendendoli instabili. Alcuni studi della Sleep Health Foundation hanno rilevato che è quasi la metà della popolazione adulta a sviluppare forme diverse dal ...

«Meghan Markle sta lottando all'interno della famiglia reale» : Ecco cosa è accaduto dopo le nozze : Una delle esperte della famiglia reale, Penny Junor - autrice di diversi libri sulle teste coronate d'Inghilterra - avrebbe aperto gli occhi al mondo sulla difficoltà riscontrata dalla 37enne nell'...

L'Europa pubblica un codice etico sull'intelligenza artificiale. Ecco cosa dice : Secondo i i 52 esperti selezionati dal mondo accademico, dell'industria e della società civile che hanno lavorato per conto della Commissione europea al documento, va evitata un'eccessiva dipendenza ...

Il sesso fa davvero bene? Tra uomini e donne non è la stessa cosa : Ecco cosa hanno scoperto gli esperti : Fare sesso con frequenza farebbe bene agli uomini, ma non alle donne. A rivelarlo è uno studio inglese che sfaterebbe quanto detto fino ad ora dagli esperti. Il miglioramento della vita, spiegano i ricercatori dell’università Anglia Ruskin a Cambridge, per le donne non sarebbe dato dal sesso, ma da baci frequenti, carezze ed empatia emotiva col partner. La ricerca è stata condotta grazie a questionari anonimi su cinquemila volontari tra i ...

Il Solstizio d’Inverno 2018 coincide con la Luna Fredda e le stelle cadenti : Ecco cosa splenderà nel cielo la notte del 21 Dicembre : Il Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade venerdì 21 Dicembre, segnerà il giorno più breve dell’anno mentre la Luna piena illuminerà il cielo notturno e sarà visibile nella notte più lunga dell’anno. I due eventi non sono perfettamente allineati: la Luna piena raggiungerà il culmine alle 18:50 (ora italiana) del 22 Dicembre, mentre il Solstizio avverrà un giorno prima alle 23:23 italiane. Tuttavia, ad occhio nudo, la Luna apparirà come piena ...

Anomalie Dichiarazioni Iva - avvisi in arrivo dal Fisco : Ecco cosa fare : In arrivo le lettere di avviso firmate Agenzia delle entrate per tutti i casi di Anomalie riscontrate tra volume d’affari dichiarato e importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti. È stata la stessa Agenzia a dare comunicazione con un provvedimento adottato e diffuso lo scorso 17 dicembre. Lettere da prendere in debita considerazione, perché avvertiranno il contribuente della discrepanza tra le informazioni ...

Ddl anticorruzione - ok definitivo 'Spazzacorrotti' - Ecco cosa cambia : Via libera definitivo da parte della Camera al ddl anticorruzione, che diventa legge. Il ddl e' stato approvato con 304 voti favorevoli, 106 voti contrari e 19 astenuti. Forza Italia non ha partecipato al voto. Hanno votato contro le restanti forze di opposizione... Segui su affaritaliani.it

Pornhub - Ecco i dati di fine anno : la pornostar più amata - “l’ascesa” de El Nino - e cosa cercano gli italiani : Trentatre miliardi e mezzo di visitatori in un anno, 92 milioni al giorno, novecentosessantadue ricerche al secondo. Queste le cifre, di massima, di cos’è stato Pornhub nel 2018. C’è da lucidarsi gli occhi a leggere numeri che sembrano usciti quantitativamente da qualche algoritmo della Nasa. Giusto per essere più chiari: è come se tutti gli abitanti maschi e femmine del Canada, della Polonia e dell’Australia si fossero collegati in un giorno al ...

La nuova frontiera del sesso in Italia : Ecco cosa succede nei supermercati : Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda che sta facendo discutere tutta l’Italia. Siamo ad Ancona, quartiere Archi, dove la spesa diventa bollente. Avete capito bene: la spesa. Il merito è di provocanti donnine che si aggirano tra i banchi della frutta e con un chicco d’uva in bocca ammiccano, strizzano l’occhio ai clienti e tentano l’approccio hard. Li seguono all’esterno, chiedono un passaggio e poi offrono un po’ di amore mordi e ...

Andremo in esercizio provvisorio? Ecco di cosa si tratta - : Finanza & Dintorni Andremo in esercizio provvisorio? Se la manovra di bilancio non verrà approvata entro il 31 dicembre sarà così. Ecco di che si tratta, per tutti.

Nuovo Cinema Paradiso - Ecco cosa fa il piccolo Totò 30 anni dopo : Come spiega la magia di Nuovo Cinema Paradiso? 'Parlarne così come se ne parla dopo 30 anni in tutto il mondo è qualcosa di incredibile. Il segreto, per me, sta nel grande messaggio d'amore che il ...

“Io come Robin Hood” - il gesto di questo giovane manda in tilt il quartiere : Ecco cosa ha fatto cadere da un grattacielo : Il giovane startupper Wong Ching-kit, pensando di fare un bel gesto per il quartiere più povero di Hong Kong, ha fatto piovere dal grattacielo più alto della zona banconote da 100 dollari locali (circa dieci euro). Negli ultimi dieci anni Ching-kit è diventato ricco grazie alle criptovalute. L’iniziativa, tuttavia, ha creato scompiglio in strada, con le persone che si sono affollate ai piedi dell’edificio per prendere più soldi ...

Laura Pausini Ecco cosa faccio per dormire negli hotel : Laura Pausini è stata ospite insieme a Biagio Antonacci durante la puntata di domenica 16 dicembre a Che Tempo che fa, il programma di Fabio Fazio. Laura Pausini, che è in tour con Biagio Antonacci, ha raccontato divertita una sua bizzarra abitudine quando soggiorna in alcuni hotel: «A volte compro dei sacchi neri e metto lo scotch alle finestre per evitare che filtri la luce. Se non dormo poi come faccio a cantare?».