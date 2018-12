Tim | verso lo scontro in assemblea Elliott-Vivendi schierano le truppe

Trasporto aereo - Paleari - Alitalia - : "Infrastrutture verso congestionamento - accelerare invesTimenti" : Il rapporto ICCSAI presentato oggi al Terminal dell'Aeroporto di Milano Bergamo mette in luce un a continua crescita del movimento passeggeri, ma restano cruciali gli investimenti in infrastrutture . ...

Trasporto aereo - Paleari : "Infrastrutture verso congestionamento - accelerare invesTimenti" : Il rapporto ICCSAI presentato oggi al Terminal dell'Aeroporto di Milano Bergamo mette in luce un a continua crescita del movimento passeggeri, ma restano cruciali gli investimenti in infrastrutture . ...

X Factor - verso la finale : in quattro per l'ulTima sfida : Anastasio , Bowland , Luna e Naomi : ecco i quattro finalisti che giovedì 13 dicembre si contenderanno il titolo di vincitore di X Factor 2018 sul palco del Forum di Assago. Una finale che vede ben ...

A passi molto lenti verso la rete Iliad Italia autonoma : le ulTime dall’AD Levi : Quando la rete Iliad Italia sarà pienamente autonoma e dunque le SIM del quarto operatore Italiano non dovranno più fare affidamento sugli accordi di ran sharing con Wind e Tre, subendo non pochi malfunzionamenti e problemi? La domanda serpeggia soprattutto tra gli early adopter dell'offerta del gestore che, già a fine maggio, hanno abbandonato magari Vodafone, Tim e la stessa Wind Tre per il nuovo vettore. Chi si aspetta ancora oggi un ...

Gianni Morandi verso il Festival di Sanremo 2019 e la coppia Atzei/Grignani : le ulTime indiscrezioni : Gianni Morandi verso il Festival di Sanremo 2019: potrebbe essere lui alla co-conduzione della kermesse canora secondo quanto riporta Sorrisi e Canzoni TV. Negli ultimi giorni, sembra essere stata definitivamente smentita la presenza di Vanessa Incontrada mentre resta in lizza Claudio Bisio come presenta comica sul palco del Teatro Ariston. Tra i nomi dei possibili co-conduttori del Festival di Sanremo 2019 spuntano quello di Virginia ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 29 novembre - ulTime prove cruciali verso il 2019 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo, ed ultimo, giorno dei Test di Jerez de la Frontera, riservati alla MotoGP. Sulla pista spagnola i protagonisti della classe regina saranno impegnati nelle otto ore conclusive di questa due-giorni e, soprattutto, della stagione 2018. La prima giornata (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una ottima Ducati, con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso davanti a tutti, ma Honda e Yamaha non sono ...

Tragedia sfiorata in Colombia : bus scivola pericolosamente verso il precipizio e rimane in bilico per pochi cenTimetri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Vesuvio - l'ulTimo allarme di Dobran : 'Verso uno scenario apocalittico' : Chi si aspettava un marchingegno sofisticato è rimasto deluso. Il Simulatore Vulcanico Globale dell'ingegnere fluidodinamico Flavio Dobran non è altro che una sequela di equazioni e algoritmi che ...

ALITALIA - VIA LIBERA OFFERTA FS DA COMMISSARI E MISE/ UlTime notizie verso integrazione : il piano industriale - IlSussidiario.net : ALITALIA-Fs, piano industriale slitta a gennaio. Via LIBERA da COMMISSARI e MISE, ad Battisti: 'dialoghiamo con Easyjet intanto..'

Milan - verso la sentenza Uefa/ UlTime notizie : udienza a Nyon - mercato limitato per le sanzioni? - IlSussidiario.net : Milan verso la sentenza Uefa: udienza a Nyon, mercato limitato per le sanzioni? Arrivano le decisioni per le violazioni del fair play finanziario

Manovra - si va verso la procedura. Tria all'Eurogruppo per ulTimi colloqui : E' la settimana decisiva per il verdetto dell'Ue, atteso per mercoledì prossimo, sulla legge di Bilancio italiana. Il ministro dell'Economia vola a Bruxelles per tentare di convincere gli atri protagonisti europei della fondatezza delle scelte di Roma -

Tim - oggi il cda : Gubitosi verso la nomina ad amministratore delegato : Il comitato nomine di Telecom Italia si è riunito questa mattina e ha designato Luigi Gubitosi quale nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo. L'indicazione di Luigi Gubitosi come ...