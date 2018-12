MANOVRA | UE CONCEDE TEMPO ALL' ITALIA Accordo Conte-Salvini-Di Maio | 2 miliardi in

MANOVRA : la Commissione europea concede altro tempo all'Italia : Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la nuova bozza delle legge di Bilancio con il rapporto deficit/Pil rimasto invariato al 2,04% ma profondamente rimaneggiata nella sostanza. E un primo risultato sarebbe stato raggiunto. Infatti, anche se ufficialmente, come riferito dal portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, non viene rilasciato nessun commento ufficiale circa la riunione di gabinetto che deve ancora ...

La MANOVRA cambia ancora - la Ue concede tempo : Rush finale per il negoziato Italia-Ue sulla Manovra per il 2019. Dopo mesi di trattative che hanno portato il governo a cambia re formalmente già una volta il testo del ddl bilancio, si consuma la fase finale della complicata partita che dovrebbe chiudersi con un taglio del deficit italiano dal 2,4 al 2%

MANOVRA - Roma alla Ue : “Incasseremo 18 miliardi in un anno da privatizzazioni. Concedeteci 3 - 6 miliardi di flessibilità” : Nessuna marcia indietro sul deficit, tranne una rassicurazione sul fatto che in caso di superamento del 2,4% del pil il Tesoro assumerà “iniziative correttive” non meglio specificate. Nessun ripensamento sulla previsione di crescita per il 2019, che resta all’1,5% nonostante il rallentamento dell’economia nel terzo trimestre di quest’anno e le stime più basse delle istituzioni italiane e internazionali. Il governo ...