Sulla manovra è stallo in Parlamento | esame in Aula solo da venerdì

L'accordo Sulla manovra non entusiasma Piazza Affari : Milano. L'accordo all'interno della maggioranza per far quadrare i conti della manovra economica non entusiasma Piazza Affari, che ha aperto sotto la parità la seduta di inizio settimana sulla scia delle altre Borse europee il cui umore è condizionato dall'attesa di un nuovo rialzo dei tassi Usa. I

Accordo Sulla manovra - ma Piazza Affari debole : soffre Saipem : A frenare i mercati contribuisce la negativa chiusura di Wall Street prima del week-end, ma anche i timori legati alle prospettive dell'economia globale. Gli investitori guardano anche alle ...

Salvini Sulla manovra : trovato l'accordo su riduzioni fiscali e taglio pensioni d'oro : Ci sono volute quattro ore per raggiungere un compromesso sulle misure della Manovra e sulla stesura della proposta da mandare a Bruxelles con il deficit al 2,04%. Da quanto riferiscono alcune fonti a Palazzo Chigi e dalle parole del vicepremier Salvini, intervistato dopo il Vertice, sembra sia stato raggiunto l'accordo che mantiene le promesse fatte ai cittadini e allo stesso tempo contiene le misure entro i limiti richiesti dall'Europa. Le ...

L’ultima notte di trattative Sulla manovra : Lega e Movimento 5 Stelle hanno confermato i tagli necessari per ridurre il deficit: ora bisogna approvarla rapidamente e sperare che piaccia alla Commissione Europea

Matteo Salvini - frase rubata dopo il vertice Sulla manovra : 'Ulteriori tagli' - tutta l'amarezza del Capitano : 'Accordo su tutto'. Matteo Salvini lascia in tarda serata Palazzo Chigi, dopo il vertice sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e il leader dell' M5s Luigi Di Maio . Nella sua voce però non c'è ...

Giuseppe Conte - il trionfo Sulla manovra. Retroscena - l'aut aut a Salvini e Di Maio : senza accordo - se ne va : l'aut aut di Giuseppe Conte a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : o troviamo un accordo sulla manovra o vado a casa. I Retroscena sul vertice di Palazzo Chigi di domenica sera sono concordi: il premier ...

Cosa è stato deciso al vertice di maggioranza Sulla manovra : Da una parte la difesa strenua di Lega e M5s su 'Quota cento' e reddito di cittadinanza, dall'altra le richieste dell'Europa di un ulteriore sforzo per evitare la procedura di infrazione. La partita tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra è alle strette finali, con il premier Conte che ha lavorato con i tecnici del Mef per far quadrare i conti. Al vertice di maggioranza iniziato poco ...

Vertice Sulla manovra : Salvini arriva a Palazzo Chigi : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini arriva a Palazzo Chigi per il Vertice sulla manovra con il premier Conte, il ministro Di Maio e il titolare all'Economia Tria.

Giancarlo Giorgetti - gli incontri riservatissimi : 'Tranquilli - decide la Lega' - cosa non dicono Sulla manovra : Un invito alla calma, perché alla fine si farà come dice la Lega . A rassicurare i grandi fondi d'investimento internazionali , BlackRock , Pimco , Norges bank, fondi di Dubai , di Singapore, cinesi e ...

'Ore importantissime per la trattativa Sulla manovra' - Di Maio - : Roma, 16 dic., askanews, - 'Questi giorni sono importantissimi perché manca pochissimo all'approvazione di una legge di bilancio che contiene misure che tutti dicevano sarebbero state impossibili da ...

Rush finale Sulla manovra Il "reddito" si rimpicciolisce : D omani o al massimo martedì, approderà direttamente nell'aula di Palazzo Madama il maxi-emendamento correttivo della legge di Bilancio così come suggerita da Bruxelles. Il taglio dal 2,4%, del rapporto deficit/Pil, allo 2,04%, non è quindi il punto finale di una lunga trattativa. E questo perché lo sforzo di riduzione del deficit viene visto sì come "consistente e apprezzabile" da parte del commissario agli Affari Economici, Pierre Moscovici, ...

Domenica vertice di governo Sulla manovra. Sull'ecotassa nessun braccio di ferro : ... i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, ...

Domenica vertice di governo Sulla manovra. Sull'ecotassa nessun braccio di ferro : Domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è alcun braccio di ferro. ...