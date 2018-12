Serie A | Atalanta-Lazio 1-0 | Zapata-gol per l' Europa

Serie A - posticipo Atalanta-Lazio 1-0 : 22.33 L'Atalanta ripiomba in zona Europa battendo nel 'monday night' (1-0) una Lazio in deciso ribasso (non vince dal 4 novembre, 4 pareggi e una sconfitta). Su errore di Radu,Zapata segna dopo 58" il 2° gol più veloce nella storia della Dea (56" Bellini contro il Toro, aprile 2007). Il romeno rischia l'autorete su percussione dello stesso colombiano,poi la Lazio si scuote e sfiora il pari con Immobile e Milinkovic: Berisha dice no. Zapata ...

Serie A - Atalanta-Lazio : le formazioni ufficiali : Alle 20:30, andrà in scena il monday match tra Atalanta e Lazio, squadre che ambiscono a un posto in Europa League. Nell’undici dei bergamaschi, Gasperini sceglie Mancini tra i tre difensori lasciando fuori Masiello. Per quanto riguarda i biancocelesti, Correa vince il ballottaggio con Luis Alberto e Badelj si sistema in cabina di regia accanto a Milinkovic e Parolo. Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, ...

Diretta Atalanta Lazio/ Streaming video e tv : grande equilibrio nei testa a testa - Serie A - : Diretta Atalanta Lazio: a Bergamo le due squadre giocano un interessante Monday Night in Serie A, entrambe cercano un posto in Europa.

DIRETTA ATALANTA LAZIO / Streaming video e tv : i numeri dell'arbitro Orsato - Serie A - : DIRETTA ATALANTA LAZIO: a Bergamo le due squadre giocano un interessante Monday Night in Serie A, entrambe cercano un posto in Europa.

Probabili formazioni e pronostico Atalanta-Lazio - Serie A 17-12-2018 : Probabili formazioni Atalanta-Lazio Serie A 16-12-2018Le Probabili formazioni di Atalanta-Lazio, posticipo del 16°turno di Serie A. Lunedì 16 dicembre ore 20:30, Stadio Atleti azzurri d’Italia.Atalanta-Lazio, lunedì 16 dicembre. Atalanta che arriva alla sfida con 5 partite senza mai pareggiare, al contrario dei bianco celesti che invece nelle ultime cinque in campionato, ne hanno pareggiate ben 4. Perfino gli ultimi due precedenti tra le ...

Probabili formazioni Atalanta-Lazio - Serie A 17-12-2018 : Probabili formazioni Atalanta-Lazio Serie A 16-12-2018Le Probabili formazioni di Atalanta-Lazio, posticipo del 16°turno di Serie A. Lunedì 16 dicembre ore 20:30, Stadio Atleti azzurri d’Italia.Atalanta-Lazio, lunedì 16 dicembre. Atalanta che arriva alla sfida con 5 partite senza mai pareggiare, al contrario dei bianco celesti che invece nelle ultime cinque in campionato, ne hanno pareggiate ben 4. Perfino gli ultimi due precedenti tra ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Serie A Atalanta - solo Varnier lavora a parte : BERGAMO - Seduta pomeridiana per l' Atalanta che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro la Lazio , in programma a Bergamo lunedì sera alle 20,30. Il ...

Serie A - Torino-Juventus : arbitra Guida. Per Atalanta-Lazio c'è Orsato : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A . Si comincia sabato alle 18 Inter - Udinese , Abisso, e alle 20.30 il derby Torino-Juventus, Guida,. Domenica alle 12.

Serie A Atalanta - Gomez : «Solo io posso fare il Cristante» : BERGAMO - "Contro la Lazio sarà una partita bella e tirata, perché puntiamo entrambi all'Europa League ma finora non abbiamo dato continuità ai risultati" . In vista del monday night del 17 dicembre a ...

Serie A Atalanta - Gomez : «Con la Lazio sfida per l'Europa» : BERGAMO - "Contro la Lazio sarà una partita bella e tirata, perché puntiamo entrambi all'Europa League ma finora non abbiamo dato continuità ai risultati" . In vista del monday night del 17 dicembre a ...

Serie A Atalanta - Percassi : «La salvezza è il primo obiettivo» : BERGAMO - " Per noi è fondamentale la permanenza nella categoria" . Antonio Percassi, intervenuto al tradizionale pranzo prenatalizio con la stampa, fissa l'obiettivo minimo dell'Atalanta: "...

Serie A - l’analisi : la follia di Spalletti spiana la strada alla Juve - in casa Roma c’è qualcosa che non va! Il doppio volto (del tifo) di Genova e la personalità di Toro ed Atalanta : E’ andata in scena la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse, con situazioni molto delicate con il rischio retrocessione per squadre ‘insospettabili’. La Juventus non sbaglia un colpo, successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio dell’Inter, sono 14 le vittorie ed un pareggio su ...