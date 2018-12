Anticipazioni Il Segreto | Carmelo e Severo uccidono Basilio

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 18 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 18 dicembre 2018: Irene vorrebbe che Adela parlasse a Carmelo dei messaggi anonimi ricevuti, ma lei non vuol saperne. Julieta, sempre più preoccupata e insofferente, decide di andare a cercare Saul. Marcela e Matias stanno pensando di assumere una persona che li aiuti alla locanda. Fernando, non credendo alla versione raccontata da Prudencio, avvisa Mauricio. Onesimo vuole produrre tinte per capelli. ...

Il Segreto Anticipazioni 18 dicembre 2018 : La versione della sparizione di Saul, fornita da Prudencio, non convince Fernando. Il Mesia tiene gli occhi ben aperti.

Anticipazioni Il Segreto : la cattiveria di Fulgencio che vuole vendicarsi di Francisca : Nelle puntate italiane de Il Segreto, Francisca è scomparsa nel nulla ed in contemporanea è tornato a Puente Viejo Fernando Mesia. L'uomo ha giustificato il suo ritorno in paese comunicando di essere il "delegato" della Montenegro e ciò a seguito di una delega che la donna avrebbe firmato a suo nome. Ma sarà davvero così? Vediamo gli sviluppi di questa intricata vicenda. La preoccupazione di Raimundo Le Anticipazioni de Il Segreto ci svelano che ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta va a vivere alla villa con Prudencio : Continuano le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che riesce ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori. Il pubblico deve fare i conti con il mistero intorno alla scomparsa improvvisa di Saul che crea la preoccupazione della donna amata mentre Prudencio cerca un modo per allontanare ogni sospetto su un coinvolgimento nell'omicidio del fratello. Le Anticipazioni delle ...

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA e RAIMUNDO “sequestrati” da… : La misteriosa scomparsa di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) sta attualmente caratterizzando gli episodi italiani della telenovela Il Segreto: soltanto pochi giorni fa, il terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano) è infatti riapparso a Puente Viejo e, attraverso una delega legale firmata dalla dark lady, ha comunicato agli abitanti della villa di essere a tutti gli effetti il “sostituto” temporaneo della Montenegro. Dando uno ...

Il Segreto Anticipazioni : Fernando è tornato a Puente Viejo : Carlos Serrano (Fernando) - Il Segreto Nuovi ed inevitabili colpi di scena attendono gli spettatori de Il Segreto nei prossimi giorni. Il perfido Fernando Mesia è, infatti, tornato a Puente Viejo. A distanza di quattro anni, il personaggio interpretato da Carlos Serrano ha rimesso piede alla Casona, provocando inevitabilmente lo sgomento di tutti gli abitanti del paese. L’uomo dichiara di volersi riscattare e rifarsi una nuova vita, ma in ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA ha avuto una relazione con JESUS - il fratello di ELSA? : Nelle puntate de Il Segreto andate in onda di recente su Canale 5, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ha ucciso a sangue freddo JESUS Laguna (Pablo Alvarez): certo che fosse stato lui ad organizzare il massacro avvenuto alle sue mancate nozze con Elsa (Alejandra Meco), il carpentiere non ha esitato a sbarazzarsi del nemico ma poi, in preda ai sensi di colpa, ha finito per fare l’amore con ANTOLINA (Maria Lima). Questo evento, com’è ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Francisca ritorna malata e spietata - ecco cosa farà : Il ritorno di Francisca a Puente Viejo: anticipazioni spagnole Il Segreto Francisca Montenegro tornerà a Il Segreto! anticipazioni spagnole e curiosità non mancano e ci permettono di scoprire cosa sta succedendo a Puente Viejo. In Italia, la matrona sembra essere scomparsa in circostanze sospette: nessuno sa dove è finita, tranne Raimundo Ulloa, che in futuro […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca ritorna malata e ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria vuole partire - Fernando sorpreso dal ritorno di Francisca : La telenovela iberica Il Segreto, scritta dall’autrice Aurora Guerra e ambientata a Puente Viejo, è caratterizzata da colpi di scena a ripetizione. Negli episodi che andranno in onda su Antena 3 la settimana prossima Fernando Mesia verrà a conoscenza di essere stato ingannato da Raimundo Ulloa. In particolare il figlio del defunto Olmo resterà sconvolto e perderà le staffe quando si troverà faccia a faccia con Francisca Montenegro in carne ed ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 17 dicembre 2018: Meliton e Paco trovano il cadavere di Jesus, l’uomo ucciso da Isaac… Prudencio torna sul luogo del delitto, con l’intenzione di distruggere l’arma con la quale ha sparato sia a Saul che al suo compagno di prigione… Non essendo possibile effettuare un’identificazione della persona deceduta, Paco e Meliton avvisano le Autorità… Da non perdere: ...

Il Segreto - Prudencio inganna ancora Julieta : Anticipazioni trame dal 17 al 21 dicembre : Proseguono le storie raccontate ne Il Segreto, la soap opera spagnola che narra dei mille sotterfugi, inganni, loschi espedienti e infiniti amori (clandestini e non) che hanno luogo a Puente Viejo, cittadina iberica che si finge tranquilla ma che, in realtà, ribolle di vita. Il Segreto va in onda da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre su Canale 5 alle 16.10. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Prudencio uccide Saúl Il Segreto come Game of Thrones: ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Adela confida ad Irene di ricevere terribili minacce : Adela confida all'amica di aver ricevuto una serie di messaggi minatori da un misterioso persecutore, Irene le consiglierà di denunciare il fatto alle autorità.

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018 : dove sono Francisca e Saul? : Il Segreto Anticipazioni settimanali: puntate dal 17 al 22 dicembre 2018 Che fine hanno fatto Francisca e Saul? I più disperati a Puente Viejo saranno Raimundo e Julieta: cercheranno qualsiasi indizio che possa far luce sulla scomparsa dei suoi personaggi. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018 ci rivelano che Julieta […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018: dove sono Francisca e Saul? proviene ...

Il Segreto Anticipazioni : ADELA rischia ancora di morire! : La storyline legata allo stalker di ADELA (Ruth Llopis) intratterrà i telespettatori de Il Segreto per diverse settimane: come abbiamo anticipato in precedenza, la maestra verrà infatti colpita alla nuca dagli spari di Basilio Duràn (Rafael Gallardo), uno psicopatico che la riterrà responsabile della rottura avvenuta, tantissimi anni prima, con la sua ex Leticia. La moglie di Carmelo Leal (Raul Peña) non se la passerà quindi affatto bene… Dando ...