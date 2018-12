Rousseau | Casaleggio si difende Nessun conflitto di interessi

Convention di Rousseau sull'ambiente - Casaleggio : resto contro gli inceneritori : A Napoli - dove in serata arriva a sorpresa anche il presidente della Camera, Roberto Fico - Casaleggio non parla di politica, se non un breve accenno al video girato da Beppe Grillo, 'non credo si ...

"Lo dico in anticipo a Casaleggio Smonto la piattaforma Rousseau" : "Il 15 dicembre faremo smontare in diretta dai nostri giovani sviluppatori e hacker etici la piattaforma Rousseau. Voglio dirlo in anticipo a Casaleggio, gliela facciamo smontare e rimontare". Lo annuncia in una diretta video con il direttore di Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

M5S - Casaleggio : basterà un sms per iscriversi alla piattaforma Rousseau : 'Oggi presentiamo una nuova funzione di Rousseau. Abbiamo avviato un nuovo sistema di iscrizione che passa direttamente dall'Sms. Non ci sono più scuse, la partecipazione è necessaria. Solo se un ...

Davide Casaleggio ha chiesto 15 giorni di proroga per adeguare la piattaforma Rousseau alle richieste del Garante della privacy : Davide Casaleggio – che tramite la Casaleggio Associati è proprietario del Movimento 5 Stelle e controlla la piattaforma online usata dal partito, “Rousseau” – ha chiesto al Garante per la privacy una proroga per adeguare la piattaforma a quanto deciso più di The post Davide Casaleggio ha chiesto 15 giorni di proroga per adeguare la piattaforma Rousseau alle richieste del Garante della privacy appeared first on Il Post.

M5S - dato il simbolo del Movimento a Casaleggio per Rousseau : M5S il marchio “in uso gratuito” alla no-profit dell’imprenditore. Borrè: “Una svolta, Rousseau potrebbe presentarsi alle elezioni” Il simbolo del Movimento 5 Stelle passa anche ‘nelle mani’ di Davide Casaleggio. La svolta è contenuta nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell’Associazione. Quella fondata nel 2012 con sede a Genova e presieduta da Beppe Grillo. “Il simbolo di proprietà ...

M5S - Casaleggio si prende il simbolo : concesso l'uso a Rousseau : Il simbolo del Movimento 5 Stelle passa anche nelle mani di Casaleggio. "Il simbolo di proprietà dell'Associazione - si legge nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell'Associazione M5S in possesso di Adnkronos - è stato dato in uso gratuito all'Associazione Rousseau", la no-profit guidata da Davide Casaleggio che gestisce la piattaforma web del M5S. Il riferimento è al marchio pentastellato con la dicitura 'Movimento5Stelle.it' (aggiornato ...

L’Associazione Rousseau di Casaleggio ora “ottiene” anche il simbolo del Movimento 5 Stelle : Dalla nota integrativa al rendiconto 2017 dell'Associazione Movimento 5 Stelle emerge la cessione a titolo gratuito del celebre logo del M5s all'Associazione Rousseau di Davide Casaleggio, di cui Luigi di Maio è il capo politico. È il passaggio di consegne definitivo della "creatura" di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.Continua a leggere