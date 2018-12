Palermo | è salva la speleologa caduta in una grotta

Palermo - salvata la speleologa ferita : era bloccata in una grotta a 100 metri di profondità : Cadendo nell'Abisso del Vento, grotta di Isnello, nel Palerminato, una speleologa 45enne originaria di Bronte, nel Catanese, si è fratturata una gamba. La donna era con altri 8 compagni, due dei quali sono rimasti con lei mentre gli altri sono risaliti in superficie per dare l'allarme.

Palermo. Falsomiele : Salvatrice Spataro uccide il marito Pietro Ferrara : Salvatrice Spataro ha ucciso a coltellate il marito Pietro Ferrara. Entrambi hanno 45 anni. E’ stata l’assassina a chiamare i

Mafia : Prefetto Palermo - interdittive salvaguardia libera concorrenza : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "I provvedimenti interdittivi" antiMafia adottati dai prefetti "costituiscono una insostituibile difesa e salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione". Lo ha detto la Prefetta d

Chirurgia : nuova valvola aortica salva-vita impiantata a Palermo : Una nuova valvola aortica con tecnologia a procedura semplificata potrà diminuire i tempi di ospedalizzazione dei pazienti sottoposti a procedure di cardioChirurgia mini-invasiva come la TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), migliorare la procedura di impianto e ridurre i rischi post-operatori. Il nuovo sistema è in utilizzo presso l’IRCCS ISMETT di Palermo. La struttura siciliana, infatti, è una delle prime individuate in tutto il ...

Maltempo - cane salvato in mare a Palermo : Gli uomini della Guardia Costiera di Porticello a Palermo hanno salvato in mare un cane pastore tedesco probabilmente arrivato li per il Maltempo

Cane spinto in mare dalla furia dell'acqua a Palermo : salvato : Una cucciola di Pastore tedesco è stata salvata dalla Guardia costiera di Porticello , Palermo, che l'ha soccorsa, dopo una segnalazione arrivata al 1530, a circa un miglio dal porto della località ...

Sicilia - i carabinieri di Palermo salvano automobilisti dalle acque del fiume Platani : Quattro persone erano rimaste intrappolate nella loro auto in balie delle acque del fiume Platani, esondato nelle scorse ore. I carabinieri di Palermo hanno raggiunto gli automobilisti, portandoli in salvo L'articolo Sicilia, i carabinieri di Palermo salvano automobilisti dalle acque del fiume Platani proviene da Il Fatto Quotidiano.

Serie B - Palermo-Venezia 1-1 : Struna salva i siciliani allo scadere [FOTO] : 1/16 Davide Anastasi/LaPresse ...

Maltempo Sicilia : alberi caduti a Palermo - case evacuate e famiglia salvata a Piazza Armerina : Il Maltempo sferza ancora la Sicilia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Colpita pesantemente anche Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'acqua ha fatto franare il muro di una casa e la famiglia che vi abitava è stata salvata dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Palermo : Filcam Cgil - ok accordi salvaguardia lavoratori Gruppo Acqua Marcia : Palermo, 17 ott.- (AdnKronos) - La Filcam Cgil Palermo interviene sui tre accordi siglati ieri, conclusi con esito positivo, per garantire il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei tre alberghi del Gruppo Acqua Marcia Grand Hotel Villa Igiea, Excelsior Mercure e Gran Hotel delle Pal