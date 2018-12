Consigli di lettura non usuali per gente più che “usuale”

3 brevi Consigli di lettura per dicembre : Così, di seguito, un breve, ma intenso, elenco di letture - nel numero di tre - affinché dicembre possa trascorrersi nutriente, solo attraverso libri letterari:1- Il collezionista di bambole di Joyce Carol Oates (il Saggiatore)Una raccolta di novelle dall'elevata caratura orrifica, che si spande sulla pelle del lettore - complice la lingua sublime per squisita rigidità stilistica - come una carezza via via paurosa e ...