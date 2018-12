Manovra | magistrati in pensione a 72 anni | giallo su emendamento

Manovra - emendamento 5s : “Da gennaio magistrati possono andare in pensione a 72 anni”. Anm : “Serve una riflessione” : I magistrati possono andare in pensione due anni più tardi. È quanto prevede il testo di un emendamento alla legge di Bilancio, a firma del senatore pentastellato Mattia Crucioli, non ancora depositato ma sul quale l’Anm invita già “una riflessione” chiedendo di evitare iniziative unilaterali. “Con effetto dal primo gennaio 2019, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori ...